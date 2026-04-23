Además de dejar una amplia obra, Jorge Luis Borges dejó sus frases célebres que lograron algo que pocos consiguen: trascender el texto y volverse parte del lenguaje de la literatura. “La duda es uno de los nombres de la inteligencia” es una de ellas y con el tiempo ganó mucha trascendencia. La cita resume una idea que Borges trabajó a lo largo de toda su vida: la certeza absoluta no es sabiduría, es comodidad. Para él, quien no se cuestiona lo que sabe simplemente dejó de pensar. En un mundo donde las respuestas rápidas y las verdades cerradas circulan sin freno, la frase es un retrato de la actualidad. Borges creció rodeado de libros y desde muy joven entendió que leer no era acumular información, sino aprender a convivir con lo que no se entiende del todo. Sus cuentos están llenos de personajes que saben demasiado, y esa tensión entre saber y dudar fue su motor creativo. No escribía para dar respuestas: escribía para generar mejores preguntas. En este sentido, la frase sobre la duda no es solo una reflexión filosófica, es un manifiesto personal. En la era de la sobreinformación, dudar se convirtió en un acto casi contracultural. Sin embargo, hay razones por las que vale la pena recuperar esa actitud en la vida: Borges murió en Ginebra en 1986, pero sus palabras siguen generando debate en universidades, redes y conversaciones. La duda, en su versión borgeana, no es debilidad ni indecisión: es el punto de partida de cualquier pensamiento honesto.