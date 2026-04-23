A fines de 1934 sonó por primera vez en el mundo el tango Cambalache en la voz de Sofía “La Negra” Bozán en el teatro Maipo de Buenos Aires y con la letra poderosa de Enrique Santos Discépolo. A partir de allí, su impactante estilo cautivó a los argentinos. La esencia de Cambalache reside en su lírica, que se despliega a través de una ráfaga de verdades directas, operando más como una proclama que como un relato. En lugar de seguir un hilo narrativo convencional, Discépolo articula un collage de sentencias e imágenes de gran impacto que, en su conjunto, logran plasmar una filosofía de vida. Cambalache surge en una época en la que el país estaba atravesado por la llamada Década Infame, marcada por la corrupción, fraude electoral y desconfianza generalizada. Es así que el tango empieza a distanciarse del romanticismo y adquiere un tono de denuncia. Discépolo decide abandonar la anécdota y meterse de lleno en la crítica social. No escribe sobre un personaje, no escribe sobre una historia particular, sino que apunta al sistema completo, a la lógica que sostiene la desigualdad, la hipocresía y la confusión moral. Con la frase “el que no llora no mama y el que no afana es un gil”, que consta dentro del tango Cambalache, Discépolo busca exponer la brutalidad de una sociedad en la que los valores están invertidos, mezclados y diluidos. Aunque la obra nació anclada a un tiempo y lugar específicos, su feroz denuncia contra las fallas sociales la proyecta como una pieza universal, capaz de espejar la realidad de cualquier nación. Al retratar las contradicciones inherentes a la condición humana, el tema trasciende su contexto original para sostener una vigencia inalterable en cualquier época. Enrique Santos Discépolo, también conocido como Discepolín, nació el 27 de marzo de 1901 en el barrio porteño de Balvanera. Fue actor, compositor y director de cine y teatro. Discépolo es mayormente conocido por componer los tangos Yira, Yira, Uno, Cambalache y Cafetín de Buenos Aires. Sin embargo, también realizó una importante cantidad de películas y obras teatrales. A temprana edad, Discépolo perdió a su padre y, más tarde, a su madre. Fue su hermano, Armando Discépolo, importante dramaturgo, quien luego de contraer matrimonio se hizo cargo de su cuidado, y fue también quien lo introdujo al mundo artístico luego de que Enrique confesara su interés por la actuación. En paralelo a su vida teatral, que desarrolló tanto en Buenos Aires como en Montevideo, Discépolo escribió letras de tango. A diferencia de los demás compositores, que solían escribir sobre dramas pasionales, Discépolo reflejaba en sus letras las dificultades económicas y sociales de los años 20 y 30, décadas que le tocó vivir. En 1934 compuso para la película Alma de Bandoneón, uno de sus tangos emblemáticos, Cambalache. La última película de Discepolín como actor y guionista fue El Hincha, que se estrenó en 1951. Enrique Santos Discépolo murió el 23 de diciembre de ese mismo año, 1951. El Mundo fue y será una porquería ya lo sé, en el quinientos seis y en el dos mil también” ¡Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor!... ¡Todo es igual! ¡Nada es mejor! ¡Lo mismo un burro que un gran profesor! Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclao la vida, y herida por un sable sin remaches ves llorar la Biblia contra un calefón... ¡Siglo veinte, cambalache problemático y febril!... El que no llora no mama y el que no afana es un gil! ¡No pienses más, sentate a un lao, que a nadie importa si naciste honrao! Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley…