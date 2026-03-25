En medio del conflicto bélico vigente en Medio Oriente y la disputa territorial entre Rusia y Ucrania, el Ministerio de Defensa del Reino Unido informó que llevará a cabo un plan de modernización militar que incluye el desarrollo de nuevos sistemas terrestres de defensa aérea para el ejército británico. El objetivo central del ejército de Gran Bretaña es sustituir a los vehículos antiaéreos Stormer, en servicio desde la década de 1990, por nuevas unidades con mayor poder de disuasión, velocidad y capacidad operativa. En este sentido, el contrato fue adjudicado a la empresa Thales, la cual estará a cargo de la fase de evaluación del nuevo Sistema Montado de Defensa Aérea de Corto Alcance (MSHORAD) y que permitirá definir el diseño final y los componentes que integrarán el armamento. Asimismo, los nuevos vehículos contarán con la incorporación de armamento para combatir drones y sistemas no tripulados con un cañón de 30 mm que complemente el uso de misiles. Actualmente, los vehículos antiaéreos Stromer del ejército británico son uno de los más poderosos a nivel mundial y cuentan con diferentes capacidades de defensa. Entre las principales prestaciones, se encuentran: Según trascendió, el desarrollo de vehículos antiaéreos Stromer incluirá sistemas de mando y control integrados, en los que L3Harris trabajará junto a Thales para tener una mejor capacidad operativa. En este aspecto, y si bien no se confirmó el monto total del contrato, se estima que la fase actual demandará una inversión cercana a las 48 millones de libras y esperan que el nuevo sistema operativo pueda ser utilizado hacia 2028.