Un equipo internacional de investigadores obtuvo evidencia experimental de altermagnetismo en un material laminar ultradelgado denominado Co₁/₄TaSe₂.

El descubrimiento resulta relevante porque este estado magnético puede producir una estructura electrónica con espines polarizados y bandas de energías separadas, pero sin generar el fuerte campo magnético externo característico de los materiales ferromagnéticos.

El trabajo, liderado por investigadores de la University of Central Florida (UCF) y publicado en Nature, demostró que esta propiedad podría ser aprovechada por la espintrónica, un campo que buscar utilizar el espín de los electrones para procesar, transportar y almacenar información.

Si estas características pueden controlarse y trasladarse a dispositivos, podrían abrir nuevas posibilidades para desarrollar componentes más pequeños, rápidos y eficientes .

El extraño magnetismo que podría superar una limitación de los imanes tradicionales

Para entender por qué este descubrimiento despierta interés hay que mirar primero cómo se comportan los materiales magnéticos conocidos.

En un ferromagneto, los momentos magnéticos tienden a orientarse en una misma dirección. Esa organización produce una magnetización neta y un campo magnético que puede extenderse fuera del material . Es una propiedad útil, pero también puede generar interferencias cuando los componentes electrónicos están muy próximos entre sí.

Los antiferromagnetos presentan una configuración diferente: sus momentos magnéticos se orientan en sentidos opuestos y se compensan entre sí . De esta manera, el material puede mantener un orden magnético sin producir una magnetización externa significativa.

El altermagnetismo introduce una tercera posibilidad. Los momentos magnéticos pueden mantenerse compensados a escala macroscópica, pero la estructura electrónica presenta una separación de estados asociada al espín.

En términos simples, esto significa que un material puede conservar algunas ventajas de los antiferromagnetos y, al mismo tiempo, presentar propiedades electrónicas dependientes del espín que resultan especialmente interesantes para la espintrónica.

El hallazgo podría impulsar nuevas tecnologías de espintrónica al combinar estados electrónicos polarizados en espín con una magnetización externa prácticamente nula.

El material de capas ultrafinas donde apareció la señal

La evidencia fue encontrada en Co₁/₄TaSe₂, un compuesto perteneciente a los llamados dicalcogenuros de metales de transición (TMD).

Estos materiales poseen una estructura laminar: están formados por capas atómicas que interactúan relativamente poco entre sí . Esa característica permite trabajar con estructuras extremadamente delgadas y modificar sus propiedades mediante distintas estrategias experimentales.

En este compuesto, los átomos de cobalto están intercalados entre las capas y contribuyen a sus propiedades magnéticas. La combinación entre esa estructura y el comportamiento electrónico convierte al material en una plataforma especialmente útil para investigar el altermagnetismo.

Para los investigadores, además, existe una ventaja fundamental: al tratarse de un sistema en capas, pueden modificarlo y observar cómo responden sus propiedades magnéticas y electrónicas.

La técnica que permitió ver qué hacen los electrones

La identificación del altermagnetismo requirió estudiar directamente el comportamiento de los electrones dentro del material.

Los investigadores utilizaron espectroscopía de fotoemisión con resolución angular (ARPES), una técnica que permite reconstruir la estructura electrónica de un material a partir de los electrones que emite cuando es iluminado.

Las primeras mediciones revelaron una separación de las bandas electrónicas, pero todavía era necesario determinar si esa separación estaba vinculada con el espín.

Para comprobarlo, utilizaron spin-resolved ARPES, una variante de ARPES capaz de medir la polarización de espín de los estados electrónicos.

El resultado fue una señal particularmente importante: los estados electrónicos separados presentaban polarizaciones de espín opuestas, en concordancia con las características previstas para un altermagneto.

Del espín de un electrón a las computadoras del futuro

La electrónica convencional utiliza principalmente la carga eléctrica para procesar información. La espintrónica, en cambio, busca aprovechar también el espín de los electrones.

Los altermagnetos resultan especialmente interesantes porque pueden presentar estados polarizados en espín y corrientes de espín sin generar los campos magnéticos parásitos de los ferromagnetos.

Esta combinación podría ser útil para desarrollar componentes más pequeños, rápidos y eficientes, con posibles aplicaciones en memorias, procesamiento de información y dispositivos de terahercios.

Sin embargo, todavía se trata de una investigación experimental. El desafío es determinar cómo controlar estas propiedades e integrarlas en dispositivos reales.