El tren más rápido de la historia, que tiene la capacidad de superar los 600 kilómetros por hora, fue desarrollado en Japón y representa un avance significativo en el ámbito del transporte de alta velocidad. Se trata de una innovación que opera con un sistema de propulsión único y que establece un modelo completamente diferente al del ferrocarril convencional, generando una expectativa global mientras se aproxima su implementación. Este mecanismo desarrollado por Central Japan Railway Company utiliza la tecnología SCMaglev, que inicia el levantamiento de la formación al alcanzar los 150 km/h. Al eliminar la fricción, el tren incrementa su velocidad de manera constante y con una seguridad que ha sido comprobada en diversas pruebas. Se trata del tren Maglev japonés, un sistema de transporte singular capaz de superar los 600 km/h gracias a un sistema de levitación magnética que elimina por completo el contacto con la vía. En lugar de ruedas, opera mediante un conjunto de electroimanes instalados tanto en el tren como en los rieles, generando una repulsión que permite que flote unos centímetros. El proyecto del Chuo Shinkansen, donde operará esta nueva generación de trenes sin ruedas, avanza con firmeza y conectará Tokio con las ciudades de Nagoya y Osaka. El recorrido abarcará 286 km, de los cuales el 80% se desarrollará en túneles, lo que permitirá asegurar una ruta directa y maximizar la velocidad. Cuando inicie operaciones, posibilitará el viaje entre Tokio y Osaka en aproximadamente 67 minutos, lo que representa menos de la mitad del tiempo requerido actualmente por los trenes tradicionales.