El nuevo truco para saber en dónde está cada radar de velocidad al manejar. Foto: Gobierno San Luis

Los radares de velocidad son controles claves en autopistas, rutas y otros caminos para evitar accidentes de conductores temerarios que van demasiado rápido al manejar. De esta manera, al sobrepasar los límites, se aplica una multa por incumplir las normas.

Ahora bien, apareció un nuevo sistema en Europa que es capaz de avisar a un conductor acerca de los radares fijos que están próximos. Así, podrán impedir sobrepasarse de la velocidad máxima permitida y no ser multados.

El nuevo truco para saber en dónde está cada radar de velocidad al manejar. Foto: Shutterstock

Así es el dispositivo que anticipa radares en rutas y autopistas

Se trata de avisadores de radares que son dispositivos equipados con su propio GPS, con el que se geolocalizan en tiempo real, la ubicación de radares fijos y zonas con controles móviles de velocidad. Esta información se basa en las bases de datos actualizadas.

Cuando el vehículo se acerca a uno de los controles, el dispositivo emite un sonido o luz para advertirle al conductor acerca de un radar de velocidad.

El sitio especializado Car and Driver explica que estos dispositivos son legales en Estados Unidos o España, en donde es habitual su uso. En el caso de Argentina, si bien no están prohibidos, es verdad que no es común en el mercado y se desconoce su utilización .

¿Por qué es importante conocer la ubicación de los radares de velocidad?

Los radares no solo controlan la velocidad, sino que salvan vidas. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el exceso de velocidad es responsable del 30% de los siniestros fatales en las rutas argentinas.

El nuevo truco para saber en dónde está cada radar de velocidad al manejar. Foto: Shutterstock

Conocer su posición te permite ajustar tu velocidad a tiempo, reducir el estrés y evitar sanciones económicas. Además, en ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, los radares se actualizan constantemente, por lo que necesitas una herramienta dinámica.

No obstante, no solo es aconsejable ajustar la velocidad en estos tramos con radares, sino en todas las zonas de las carreteras. Al ir a una velocidad adecuada, se podrán evitar cientos de accidentes y será más fácil anticipar una maniobra brusca de algún tercero.

Las aplicaciones para ver radares en tiempo real

El secreto está en la tecnología accesible que todos tenemos en el bolsillo: tu teléfono. El nuevo truco para saber dónde están los radares de velocidad se basa en aplicaciones gratuitas o de bajo costo que integran GPS con bases de datos actualizadas de radares fijos, móviles y de semáforos. Algunas de las apps más recomendadas son: