El pronóstico del clima del Servicio Meteorológico prevé un cambio en las condiciones climáticas del país por el ingreso de una fuerte tormenta durante el viernes.

La alerta por lluvias rige para Buenos Aires y provincias cercanas, ya que se esperan largas horas de precipitaciones por caída de granizo y fuertes vientos.

Alerta por tormentas en distintas provincias

Buenos Aires

La alerta meteorológica para Buenos Aires rige desde la media mañana del viernes cuando llegarán fuertes lluvias, vientos de hasta 50 kilómetros por hora y actividad eléctrica. Durante la jornada la temperatura ascenderá hasta los 20 grados, por lo que humedad será protagonista de la jornada.

Las tormentas se prolongarán a lo largo del viernes y continuarán hasta la mañana y mediodía del sábado. Luego, dará paso a una tarde soleada con máximas de 19°.

Santa Fe y Entre Ríos

Ambas provincias también se verán afectadas por el temporal con hasta 43 milímetros de agua acumulada en ambos días. En estas localidades las temperaturas escalarán hasta los 29° con vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

Las zonas más afectadas serán:

Santa Fe: Sauce Viejo, Las Rosas, El Trébol, Sastre, Rafaela, Sunchales.

Entre Ríos: Paraná, Victoria, Gualeguay, Concepción del Uruguay, Colón.

Río Negro y Neuquén

La alerta meteorológica para estas provincias se debe a un fuerte temporal que azota desde hace varios días a las localidades cercanas a la Cordillera de los Andes.

Se espera caída de granizo con lluvias y fuertes vientos, por lo que se aconseja prestar atención a los informes oficiales.

Cómo seguirá el clima en CABA

El pronóstico del clima para CABA señala un viernes cargado de lluvias con máximas de 20° y una noche donde la tormenta será protagonista.

El sábado las lluvias continuarán por la mañana y dará paso a un domingo donde bajarán las temperaturas hasta los 8°.