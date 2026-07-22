TCL refuerza su presencia en el mercado argentino con el lanzamiento del TCL 70 NXTPAPER Pro, un smartphone diseñado para quienes buscan una experiencia de uso más cómoda sin resignar rendimiento. El equipo combina una pantalla de gran tamaño, funciones orientadas a la productividad y herramientas pensadas para el entretenimiento diario.

Uno de los principales diferenciales del dispositivo es la incorporación de la tecnología exclusiva NXTPAPER, desarrollada por la marca para mejorar la visualización y reducir el impacto del uso prolongado de la pantalla.

Una pantalla pensada para cuidar la vista

De acuerdo con TCL, la tecnología NXTPAPER disminuye hasta un 90% los reflejos y reduce la exposición a la luz azul, sin modificar la fidelidad de los colores. De esta manera, busca ofrecer una experiencia más confortable para quienes pasan varias horas leyendo, trabajando o consumiendo contenidos desde el celular.

El TCL 70 NXTPAPER Pro también incorpora una pantalla FHD+ de 6,9 pulgadas, que brinda una visualización amplia y favorece tareas como la navegación web, la lectura de documentos y la reproducción de videos, tanto en ambientes interiores como al aire libre.

Incluye cargador, auriculares y funda. Foto: TCL

Tecnología y accesorios para el uso cotidiano

Además de su pantalla, la nueva serie TCL 70 integra tecnología NFC, una herramienta que permite realizar pagos sin contacto y conectar dispositivos compatibles de forma rápida y sencilla.

Otro de los puntos destacados es que los equipos llegan con un paquete completo de accesorios, que incluye cargador, auriculares y funda, una propuesta cada vez menos habitual dentro del segmento de smartphones.

Los nuevos dispositivos ya están disponibles en los principales comercios y operadores del país. Sobre este lanzamiento, Gustavo Vázquez Gastaldi, gerente Comercial y de Marketing de TCL Argentina, destacó que el crecimiento de la marca en el mercado local es posible gracias al trabajo conjunto con Radio Victoria, alianza que permite fortalecer su presencia en las distintas categorías de productos.