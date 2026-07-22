En esta noticia

Gran parte de la Argentina seguirá viéndose afectada con lluvias, nevadas y ráfagas que alcanzarán los 100 km/h en algunos sectores del país.

El pronóstico oficial advierte por tiempo húmedo y muy nublado en varias provincias antes de una mejora gradual que comenzará recién hacia el jueves.

Te puede interesar

El fin de los celulares | El dueño de WhatsApp afirmó que serán reemplazados por este nuevo dispositivo para siempre

Te puede interesar

Ni café ni té ni yogur: la bebida ideal para el invierno que fortalece el sistema inmune y combate el envejecimiento celular

¿Qué provincias estarán bajo alerta por lluvias, nevadas y viento de hasta 100 km/h?

El SMN mantiene distintos niveles de alerta debido a la persistencia de varios fenómenos meteorológicos.

El pronóstico oficial advierte por tiempo húmedo y muy nublado en varias provincias antes de una mejora gradual que comenzará recién hacia el jueves. (Foto: Shutterstock)
El pronóstico oficial advierte por tiempo húmedo y muy nublado en varias provincias antes de una mejora gradual que comenzará recién hacia el jueves. (Foto: Shutterstock)

Las provincias más afectadas serán las siguientes:

  • Alerta naranja por nevadas: Mendoza y San Juan, donde se esperan acumulaciones de entre 40 y 60 centímetros de nieve y condiciones de viento blanco.
  • Ráfagas de hasta 100 km/h: sectores cordilleranos de Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.
  • Tormentas y lluvias: Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, con acumulados previstos de entre 10 y 20 milímetros.
  • Alerta amarilla por frío extremo: Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En buena parte del centro del país, el cielo permanecerá mayormente cubierto con elevados niveles de humedad y la presencia de lloviznas aisladas.

En el noreste argentino continuarán las probabilidades de tormentas con temperaturas máximas cercanas a los 20 °C.

Mejora el tiempo el fin de semana: calor, menos humedad y más sol

El ingreso de viento del norte provocará un marcado aumento de las temperaturas en gran parte del territorio argentino.

El pronóstico para los próximos días indica:

  • Temperaturas entre 4 °C y 8 °C por encima de los valores normales para fines de julio en el centro, norte y litoral.
  • Máximas de 16 °C a 20 °C entre el sábado y el lunes en la provincia de Buenos Aires y el AMBA.
  • Menor humedad y mayor cantidad de horas de sol durante el fin de semana.
  • Posibles lluvias y lloviznas el viernes en el centro del país y el sur del Litoral, aunque con acumulados inferiores a los 5 milímetros.

Te puede interesar

La multa de $2.215.000 que sorprende a los conductores en Buenos Aires: cómo evitar un dolor de cabeza

Te puede interesar

Tras las vacaciones de invierno, un paro docente postergará el regreso a clases: será en Buenos Aires