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Gran parte de la Argentina seguirá viéndose afectada con lluvias, nevadas y ráfagas que alcanzarán los 100 km/h en algunos sectores del país.
El pronóstico oficial advierte por tiempo húmedo y muy nublado en varias provincias antes de una mejora gradual que comenzará recién hacia el jueves.
¿Qué provincias estarán bajo alerta por lluvias, nevadas y viento de hasta 100 km/h?
El SMN mantiene distintos niveles de alerta debido a la persistencia de varios fenómenos meteorológicos.
Las provincias más afectadas serán las siguientes:
- Alerta naranja por nevadas: Mendoza y San Juan, donde se esperan acumulaciones de entre 40 y 60 centímetros de nieve y condiciones de viento blanco.
- Ráfagas de hasta 100 km/h: sectores cordilleranos de Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.
- Tormentas y lluvias: Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, con acumulados previstos de entre 10 y 20 milímetros.
- Alerta amarilla por frío extremo: Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En buena parte del centro del país, el cielo permanecerá mayormente cubierto con elevados niveles de humedad y la presencia de lloviznas aisladas.
En el noreste argentino continuarán las probabilidades de tormentas con temperaturas máximas cercanas a los 20 °C.
Mejora el tiempo el fin de semana: calor, menos humedad y más sol
El ingreso de viento del norte provocará un marcado aumento de las temperaturas en gran parte del territorio argentino.
El pronóstico para los próximos días indica:
- Temperaturas entre 4 °C y 8 °C por encima de los valores normales para fines de julio en el centro, norte y litoral.
- Máximas de 16 °C a 20 °C entre el sábado y el lunes en la provincia de Buenos Aires y el AMBA.
- Menor humedad y mayor cantidad de horas de sol durante el fin de semana.
- Posibles lluvias y lloviznas el viernes en el centro del país y el sur del Litoral, aunque con acumulados inferiores a los 5 milímetros.