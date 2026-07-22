Gran parte de la Argentina seguirá viéndose afectada con lluvias , nevadas y ráfagas que alcanzarán los 100 km/h en algunos sectores del país.

El pronóstico oficial advierte por tiempo húmedo y muy nublado en varias provincias antes de una mejora gradual que comenzará recién hacia el jueves.

¿Qué provincias estarán bajo alerta por lluvias, nevadas y viento de hasta 100 km/h?

El SMN mantiene distintos niveles de alerta debido a la persistencia de varios fenómenos meteorológicos.

El pronóstico oficial advierte por tiempo húmedo y muy nublado en varias provincias antes de una mejora gradual que comenzará recién hacia el jueves. (Foto: Shutterstock)

Las provincias más afectadas serán las siguientes:

Alerta naranja por nevadas : Mendoza y San Juan, donde se esperan acumulaciones de entre 40 y 60 centímetros de nieve y condiciones de viento blanco.

Ráfagas de hasta 100 km/h : sectores cordilleranos de Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.

Tormentas y lluvias : Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, con acumulados previstos de entre 10 y 20 milímetros.

Alerta amarilla por frío extremo: Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En buena parte del centro del país, el cielo permanecerá mayormente cubierto con elevados niveles de humedad y la presencia de lloviznas aisladas.

En el noreste argentino continuarán las probabilidades de tormentas con temperaturas máximas cercanas a los 20 °C.

Mejora el tiempo el fin de semana: calor, menos humedad y más sol

El ingreso de viento del norte provocará un marcado aumento de las temperaturas en gran parte del territorio argentino.

El pronóstico para los próximos días indica: