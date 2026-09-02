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El miércoles 2 de septiembre, un nuevo episodio de mal tiempo afectará a distintos puntos de la Patagonia argentina, con lluvias, nevadas y fuertes ráfagas de viento. El ingreso de aire frío generará condiciones inestables, especialmente en las zonas cordilleranas, donde se espera la combinación de precipitaciones y nieve.
El fenómeno tendrá impacto en localidades de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, aunque no todas recibirán el mismo tipo de precipitación. Mientras que en algunos sectores se esperan lluvias y nevadas, otras zonas quedarán alcanzadas únicamente por lluvias y viento.
Alerta por lluvia y nieve en Neuquén
En Neuquén, las localidades afectadas por el temporal serán Zapala, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. En estos sectores se prevén lluvias y nevadas, producto de las bajas temperaturas y el avance del aire frío.
Las condiciones podrían intensificarse durante el miércoles, por lo que se recomienda circular con precaución, especialmente en rutas y caminos cordilleranos donde la presencia de nieve puede dificultar el tránsito.
Río Negro: lluvia y nieve en Bariloche y El Bolsón
En Río Negro, el temporal alcanzará a Bariloche, El Bolsón y Maquinchao, localidades donde se esperan lluvias y nieve durante la jornada.
A su vez, el fenómeno también llegará a otros sectores de la provincia, aunque con una diferencia: en Valcheta, Viedma y el sur de Río Negro se esperan lluvias, sin la presencia de nieve prevista para las zonas cordilleranas.
Chubut también tendrá un miércoles con fuertes precipitaciones
El mal tiempo avanzará hacia Chubut, donde las zonas afectadas serán Esquel, Alto Río Senguer, Sarmiento y Comodoro Rivadavia.
En estas localidades se esperan precipitaciones y fuertes ráfagas de viento, en el marco de un escenario meteorológico marcado por el ingreso de aire frío. Las condiciones podrían generar momentos de inestabilidad durante el miércoles.
Santa Cruz: lluvias, frío y fuertes ráfagas
En Santa Cruz, el temporal alcanzará a Perito Moreno, Pico Truncado, Caleta Olivia, Puerto Deseado y Gobernador Gregores.
El panorama estará marcado por precipitaciones y viento, con ráfagas que podrían complicar la circulación y generar condiciones adversas en rutas y caminos expuestos.
¿Cómo seguirá el tiempo en la Patagonia?
El escenario meteorológico continuará siendo inestable durante el comienzo de septiembre, con el avance de aire frío y precipitaciones sobre distintos sectores de la Patagonia. La combinación de lluvia, nieve, bajas temperaturas y fuertes ráfagas será el principal factor a tener en cuenta durante este miércoles 2 de septiembre.
Los sectores cordilleranos serán los más comprometidos por la posibilidad de nevadas, mientras que en las zonas costeras y del sur de la región predominarán las lluvias y el viento.