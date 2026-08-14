El Servicio Meteorológico Nacional alertó por dos días consecutivos de condiciones meteorológicas adversas por la llegada de una intensa tormenta con granizo.

Se esperan vientos de hasta 50 kilómetros por hora, nevadas extremas y temperaturas que alcanzarán los 2°. El pronóstico anticipa un escenario marcado por abundantes lluvias que podrían afectar el normal desarrollo de actividades al aire libre.

Qué localidades están alcanzadas por la alerta del SMN

La alerta meteorológica del SMN afecta principalmente a las regiones cordilleranas de las provincias de Neuquén y Río Negro. Las localidades de San Martín de los Andes, Villa La Angostura, San Carlos de Bariloche y El Bolsón serán golpeadas por un temporal desde el viernes hasta el sábado con las siguientes condiciones:

Nevadas extremas.

Lluvias intensas.

Ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Caída de granizo.

Visión reducida en rutas.

Posible interrupción de actividades al aire libre.

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El organismo emitió una serie de recomendaciones para los habitantes de las localidades afectadas como limpiar los drenajes, retirar objetos de balcones y patios que puedan ser afectados por el viento y estar atento a los informes oficiales.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

Como es habitual, el SMN publicó el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires. Se espera un viernes con algunos chubascos aislados en el AMBA con temperaturas mínimas de 10° y máximas de 13°. El cielo permanecerá nublado con alta presencia de humedad.

Para el fin de semana, las lluvias volverán durante la noche del sábado acompañadas de un leve aumento en la sensación térmica hasta los 16°. El domingo se mantendrá nublado, pero sin lluvias.