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Las llaves de la casa o del auto son objetos que se manipulan varias veces al día y que, sin embargo, no siempre forman parte de la rutina habitual de limpieza. El contacto permanente con las manos, bolsillos, bolsos y diferentes superficies puede hacer que acumulen grasa, polvo y suciedad con el paso del tiempo.

Para facilitar su mantenimiento existe un truco casero que requiere solamente vinagre blanco. Aplicar una pequeña cantidad sobre las llaves puede ayudar a desprender los residuos que quedan adheridos, especialmente aquellos que se acumulan en las ranuras y otras zonas difíciles de alcanzar.

Además de actuar sobre la grasa y la suciedad, este producto puede utilizarse para limpiar manchas superficiales y pequeños rastros de óxido que aparecen en determinadas llaves metálicas con el paso del tiempo.

¿Para qué sirve rociar vinagre sobre las llaves?

El vinagre blanco es utilizado habitualmente en la limpieza doméstica por su capacidad para ayudar a aflojar determinados residuos y depósitos minerales.

En el caso de las llaves, su aplicación permite ablandar la suciedad acumulada antes de retirarla con un paño, facilitando especialmente la limpieza de pequeñas ranuras y relieves del metal.

El procedimiento puede servir para:

Aflojar restos de grasa y suciedad

Limpiar las ranuras de las llaves

Retirar determinadas manchas superficiales

Ayudar con pequeños rastros de óxido

Facilitar el mantenimiento periódico de las superficies metálicas

Rociar vinagre sobre las llaves: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Shutterstock

¿Cómo limpiar las llaves con vinagre?

Se puede rociar una pequeña cantidad de vinagre blanco directamente sobre la llave o, para tener mayor control sobre la cantidad utilizada, humedecer un paño con el producto.

Después, hay que dejarlo actuar durante unos minutos para facilitar que los residuos adheridos se desprendan.

Finalmente, se debe pasar un paño seco o papel absorbente hasta retirar tanto la suciedad como cualquier resto de humedad.

Como mantenimiento general, este procedimiento puede realizarse aproximadamente una vez al mes, aunque la frecuencia dependerá del uso de las llaves y de las condiciones a las que estén expuestas.

En el caso de llaves electrónicas, controles de vehículos o dispositivos que contengan circuitos o baterías, es preferible no rociar líquidos directamente sobre ellos y seguir las recomendaciones de limpieza indicadas por el fabricante.