Argentina afrontará esta semana un cambio brusco en el tiempo por el ingreso de una fuerte tormenta. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por fuertes lluvias con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y posible caída de granizo en ciertas provincias.

El escenario anticipa un clima marcado por condiciones meteorológicas adversas que podrían interrumpir el normal desarrollo de las actividades diarias.

Qué localidades están bajo alerta del SMN

Las nubes cargadas de lluvias golpearán las provincias de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos el martes 18. Los informes prevén condiciones del tiempo adversas con acumulación de agua en periodos cortos de tiempo.

En caso de Corrientes, habrá lluvias el martes y, con el paso de las horas, el temporal se intensificará para dar paso a un miércoles con hasta 40 milímetros acumulados de agua. La temperatura en ambas jornadas oscilará entre los 12° y los 18°.

(Simulación de un mapa geográfico de una tormenta creado con IA) �

En Santa Fe, las condiciones lluviosas del lunes se mantendrán durante toda la jornada del martes, con la intensificación de vientos de hasta 50 kilómetros por hora y mínimas de 9°.

En Entre Ríos, las lluvias continuarán durante gran parte de la jornada con mínimas de 8° y máximas de 12°.

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires y cómo estará el clima, según el SMN

Tras varios días nublados, las lluvias volverán a Buenos Aires durante la mañana del martes con una mínima de 8°. Se esperan precipitaciones leves en gran parte del AMBA con un tiempo nublado y vientos de hasta 60 kilómetros por hora.

El paso de la leve tormenta dará paso a un resto de semana con presencia de sol con mínimas de 7° y máximas de 15°.