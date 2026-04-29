La Línea 1 del Metro de Bogotá entra en una fase clave: ya están confirmadas las 16 estaciones que harán parte del sistema, junto con su recorrido completo a lo largo de la ciudad. Según la Empresa Metro de Bogotá, el proyecto no solo conectará zonas estratégicas, sino que también transformará el entorno urbano con infraestructura moderna, estaciones abiertas y una integración progresiva con el sistema de transporte existente. La Línea 1 contará con 16 estaciones en total, distribuidas desde el suroccidente hasta el centro y norte de Bogotá. De estas: Además, el sistema incluirá 28 edificios de acceso, lo que permitirá organizar el flujo de pasajeros sin afectar el espacio público. El modelo será descentralizado: los accesos estarán ubicados en estructuras laterales conectadas al viaducto mediante pasarelas, lo que mejora la movilidad peatonal y la seguridad. El trazado inicia en el suroccidente de la ciudad y avanza hacia el norte, atravesando importantes avenidas como la Villavicencio, Primero de Mayo y Caracas. Estas serán las estaciones confirmadas: Este recorrido cubrirá cerca de 23,9 kilómetros, consolidándose como una de las primeras líneas más extensas de América Latina. Las estaciones del Metro no serán tradicionales. El diseño apunta a una infraestructura moderna, eficiente y amigable con la ciudad: En total, 12 estaciones estarán en edificios laterales, mientras que 4 tendrán acceso tipo mezzanine desde el espacio público. El impacto en movilidad será significativo. Se estima que la Línea 1 podrá: Para 2028, el sistema movilizaría más de 1 millón de pasajeros diarios, con una velocidad comercial cercana a los 43 km/h, reduciendo considerablemente los tiempos de desplazamiento en la ciudad. El proceso participativo para definir el nombre de tres estaciones sigue abierto y se ha convertido en una de las iniciativas más llamativas del proyecto. La votación estará disponible hasta el 30 de abril de 2026, y los resultados se conocerán en la primera semana de mayo. Las estaciones en proceso de elección son: Entre las opciones propuestas hay nombres como Ciudad Kennedy, Humedal La Vaca, Timiza, Los Periodistas, Santa Isabel y La Fraguita, todos relacionados con el entorno urbano. Para participar, los ciudadanos pueden ingresar al asistente virtual del Distrito, escribir “Votación Metro” y seguir el proceso desde el celular. El proyecto ya supera el 75% de avance y cuenta con más de 15.000 trabajadores activos, incluyendo personal internacional. Actualmente, se desarrollan múltiples frentes de obra a lo largo del trazado, lo que confirma que el Metro dejó de ser una promesa y se consolida como una realidad en construcción.