Un nuevo puente internacional será construido sobre el Río Uruguay para unir de manera directa la localidad argentina de San Javier, en la provincia de Misiones, con la ciudad brasileña de Porto Xavier. La obra permitirá que miles de vehículos particulares, camiones de carga, turistas y residentes fronterizos puedan trasladarse de una manera más rápida y segura. La infraestructura apunta a mejorar la circulación en esta zona estratégica de la frontera y reducir el tráfico de otros pasos internacionales que actualmente concentran gran parte del tránsito regional y llegar más rápido a Brasil. El puente internacional San Javier–Porto Xavier forma parte de un proyecto histórico que busca fortalecer la conexión entre Argentina y Brasil mediante un nuevo paso fronterizo carretero que facilite el movimiento comercial y el traslado cotidiano de habitantes de la región. La iniciativa de este puente se remonta a 1934, cuando Argentina y Brasil plantearon la posibilidad de avanzar en la construcción de puentes internacionales que permitieran mejorar la conectividad territorial entre ambos países. La obra contempla una inversión superior a los 214 millones de reales y será financiada por el Gobierno Federal de Brasil mediante un esquema de contratación integrada que incluye desde la obtención de licencias ambientales hasta la adecuación del proyecto ejecutivo y la expropiación de los terrenos necesarios para el desarrollo de la infraestructura. Desde el punto de vista técnico, el puente tendrá una longitud de 950 metros y un ancho de 17,40 metros, además de una altura aproximada de 18 metros sobre el nivel del agua del río Uruguay, características que permitirán soportar el tránsito permanente de vehículos particulares, transporte de carga y el movimiento cotidiano de residentes que cruzan la frontera. Por su parte, la estructura contará con dos carriles destinados a la circulación vehicular junto con banquinas de emergencia para mejorar la seguridad vial, además de una ciclovía y una senda peatonal. Asimismo, el diseño también incorporará tecnología de monitoreo en tiempo real, sistemas de iluminación LED y materiales de alta durabilidad orientados a garantizar la seguridad operativa del puente y extender su vida útil durante varias décadas. El proyecto avanzó hacia una nueva etapa, luego de que el gobierno del estado brasileño de Río Grande do Sul firmara el contrato correspondiente para su desarrollo, lo que permitirá iniciar la etapa preliminar de planificación que se estima demandará alrededor de un año. Según las previsiones oficiales, el inicio de las obras está previsto para mediados de 2026 y el plazo total de ejecución será de 1.440 días consecutivos, es decir que estaría terminado para mayo de 2030.