Circular sin seguro de auto en Chihuahua no solo expone al conductor a una multa económica inmediata. También puede derivar en la retención del vehículo, gastos de corralón y, en el peor escenario, en la obligación de cubrir de su propio bolsillo los daños a terceros tras un accidente. La legislación estatal determina que todo vehículo que transite por vías públicas debe contar con una póliza vigente de responsabilidad civil, y el incumplimiento tiene consecuencias concretas. La situación es más extendida de lo que parece. En los últimos años, reportes de fiscalización indicaron que entre el 45 y el 50% de los vehículos que circulaban en la ciudad no contaban con póliza activa, una proporción que mantiene en alerta a las autoridades viales y que eleva el riesgo económico para cualquier conductor involucrado en un percance. El Artículo 30 de la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua establece que todo vehículo debe portar placas, tarjeta de circulación y seguro vigente para poder transitar por vías públicas. La norma exige específicamente presentar una póliza que ampare daños a terceros tanto en sus personas como en sus bienes, ocasionados con motivo de la conducción. Tener el vehículo registrado no es suficiente: la cobertura mínima de responsabilidad civil es un requisito independiente y obligatorio. Si un agente detecta que el conductor no porta póliza vigente, las autoridades están facultadas para retener temporalmente el vehículo hasta que se acredite la cobertura. Esto puede generar gastos adicionales por arrastre, estadía en corralón y trámites administrativos que, sumados, pueden superar con creces el costo de contratar un seguro básico desde el inicio. El monto de la sanción varía según el tipo de vía en la que ocurra la infracción. En calles y vialidades estatales, la Ley de Vialidad y Tránsito contempla multas de hasta 2,619 pesos, con posibilidad de medidas administrativas adicionales para conductores reincidentes. La cifra puede incrementarse dependiendo de la gravedad de la falta y del criterio del agente o la autoridad competente. En carreteras federales, las sanciones son considerablemente mayores. Las autoridades nacionales establecen multas equivalentes a entre 20 y 40 días de salario mínimo, lo que actualmente representa aproximadamente entre 5,000 y 10,000 pesos. Estas cifras aplican en vías bajo jurisdicción federal y pueden actualizarse conforme a los valores vigentes de la Unidad de Medida y Actualización. Un conductor sin seguro puede verse obligado a responder con su patrimonio por daños materiales, gastos médicos y afectaciones a terceros, costos que pueden superar ampliamente el valor de una póliza anual básica. Contratar al menos la cobertura mínima obligatoria, y verificar periódicamente su vigencia, es la medida preventiva más simple para evitar una cadena de consecuencias legales y económicas que ninguna multa refleja en su totalidad.