El Gobierno del Estado de México avanza en la rehabilitación de Avenida Central y Periférico Oriente, dos corredores estratégicos que suman 14.2 kilómetros de intervención en Nezahualcóyotl y Ecatepec. Las obras beneficiarán a cerca de 2 millones de personas y más de 180 mil vehículos diarios, con el Mundial 2026 como fecha límite inamovible. Ambas vialidades permanecieron sin intervención durante décadas. Hoy se renuevan con trabajos de terracería, fresado, carpeta asfáltica, luminarias, señalización, banquetas, guarniciones y senderos seguros, en coordinación con las autoridades municipales. Todo bajo el programa “2026, Año de las Obras en EdoMéx”. Avenida Central concentra 8.8 kilómetros de obra —3.8 en Nezahualcóyotl y 5 en Ecatepec— con un avance del 70%. Los trabajos avanzan dentro del calendario previsto para estar listos antes del torneo. Periférico Oriente es la obra más adelantada: 5.4 kilómetros desde el Río de los Remedios hasta los puentes de la Alameda Oriente, con el 85 por ciento de progreso. Es uno de los corredores de mayor flujo vehicular del oriente metropolitano. Con estos números, las autoridades confían en que ambas vialidades estarán operativas en su totalidad antes del inicio del Mundial. Para los 2 millones de habitantes que las usan cada día, la transformación ya es visible.