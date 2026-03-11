Un emblemático estadio de la provincia de Buenos Aires será transformado para siempre gracias a una inversión de u$s 40 millones. Se trata de una de las obras más ambiciosas jamás realizadas en un predio deportivo que supo ser sede de magníficos eventos como la Copa Mundial de la FIFA. La concesión será por un periodo de 30 años y podrá extenderse por 10 años más. La cancha en cuestión es el José María Minella de la ciudad de Mar del Plata, el cual será renovado en su totalidad. Desde el municipio de General Pueyrredón comunicaron que la firma Minella Stadium S.A. obtendrá la concesión del estadio, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de Deportes Teodoro Bronzini. De esta manera, se llevarán a cabo refacciones, remodelaciones y una modernización general. El documento señala que la firma a cargo “se comprometió a realizar una inversión de 40 millones de dólares” que se destinarán no solo a mejorar las instalaciones mencionadas, sino también para “la construcción de un complejo de 3.000 m2 en Juan B. Justo y Diagonal Firpo y de 5.000 m2 en Juan B. Justo y Diagonal Canosa”. El plan de renovación del estadio, el polideportivo y el parque municipal permitirá albergar albergar los siguientes eventos: En línea con las reformas, se prevé la creación de un centro comercial para completar la oferta del complejo. Las obras incluyen la creación de espacios verdes y áreas recreativas para la comunidad en pos de promover un ambiente más saludable y accesible.