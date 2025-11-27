Los medios de transporte son claves para el desarrollo urbano y productivo, y los trenes son un servicio fundamental para conectar grandes urbes. En este contexto, un país sudamericano confirmó el comienzo de una obra ferroviaria que cambiará por completo la forma de trasladarse: la llegada de un tren que será el más rápido del continente.

El anuncio oficial del nuevo tren de alta velocidad

Brasil confirmó la construcción de un tren que alcanzará los 350 km/h, un hito sin precedentes en América del Sur. El proyecto apunta a unir dos de las ciudades más importantes del país, Río de Janeiro y San Pablo, además de extenderse hasta Campinas.

La iniciativa no solo busca agilizar los viajes entre centros económicos estratégicos, sino también reposicionar a Brasil dentro del mapa regional de infraestructura, donde la mayoría de los países aún opera con sistemas ferroviarios lentos, discontinuos o de corta distancia.

El Gobierno brasileño considera que este tren permitirá descongestionar rutas saturadas, reducir tiempos logísticos y atraer inversiones privadas para futuros corredores de alta velocidad.

¿Cómo será el tren de 350 km/h que unirá Río, San Pablo y Campinas?

El proyecto, conocido como TAV (Trem de Alta Velocidade), prevé una traza total de 510 kilómetros y tiempos récord:

1 hora y 45 minutos entre Río de Janeiro y San Pablo.

2 horas para completar el tramo completo hasta Campinas.

La obra está considerada como una de las más ambiciosas de la historia ferroviaria de la región, ya que permitirá aliviar el tráfico de uno de los corredores viales más transitados de Brasil. Además, la tecnología utilizada será similar a la de los trenes de Japón y Europa, que son referentes mundiales en alta velocidad.

¿Cuáles son los puntos claves del megaproyecto ferroviario?

El objetivo del TAV es duplicar o incluso triplicar la capacidad actual del sistema ferroviario brasileño, donde la mayoría de las líneas no supera los 160 kilómetros. Para eso, el proyecto se enfoca en:

Incrementar el flujo de pasajeros entre las tres ciudades.

Proveer un medio de transporte rápido, sostenible y seguro.

Modernizar la infraestructura con estándares internacionales.

¿Cuáles son las características del tren más veloz del continente?

Este tendrán tendrá las siguientes características: