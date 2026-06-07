Construyen una nueva estación de trenes que conectará a un municipio con la capital del país. (Fuente: ChatGPT).

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha logrado un avance significativo en la mejora de la movilidad en el norte de la Comunidad de Madrid. Actualmente, se han iniciado los trámites administrativos para la construcción de la nueva estación Soto Sur en Soto del Real, que facilitará la extensión de la línea C-4b de Cercanías desde Colmenar Viejo hasta este municipio serrano.

Esta actuación, con una inversión de 17,6 millones de euros, forma parte del Plan de Cercanías de Madrid y tiene como objetivo conectar de manera directa y sostenible diversos pueblos del norte con la capital.

Construyen una nueva estación de trenes que conectará a un municipio con la Capital (foto: Ministerio de Transporte).

Dónde estará la nueva estación que llegará a madrid

La futura estación Soto Sur será situada en la antigua estación de Manzanares–Soto del Real, en el contexto de la Línea 102 Madrid–Burgos. El proyecto prevé una rehabilitación integral del edificio histórico, construido en 1955 y declarado Bien de Interés Patrimonial.

En consecuencia, el inmueble de 412,7 m², que se distribuye en dos plantas, se transformará en el núcleo de la nueva estación, moderna, funcional y accesible. De este modo, se inscribe dentro de la ampliación de la línea C-4b, cuya adecuación de vías se encuentra ya en ejecución.

La prolongación desde Colmenar Viejo hasta Soto del Real es parte de un esfuerzo global para fortalecer la red de Cercanías en el norte de Madrid, beneficiando no solo a Soto del Real, sino también a localidades adyacentes como Miraflores de la Sierra y Guadalix de la Sierra.

Construyen una nueva estación de trenes que conectará a un municipio con la Capital (foto: Ministerio de Transporte).

Detalles de la nueva estación de Soto del Sur

Las obras respetarán el diseño y elementos originales del edificio histórico. Se llevará a cabo la restauración del exterior y el acondicionamiento del interior, con el objetivo de albergar el vestíbulo, la zona de venta de billetes, aseos y otros espacios destinados a los viajeros.

Edifican una moderna estación de trenes que conectará a un municipio con la Capital. (Fuente: Ministerio de Transporte).

Asimismo, se implementarán medidas de sostenibilidad, tales como sistemas de aprovechamiento de energía solar y ventilación natural, con el fin de reducir el impacto ambiental de la instalación. El proyecto incluye:

Construcción de un nuevo edificio para cafetería.

Dos pequeños edículos para instalaciones técnicas.

Marquesinas que cubrirán 80 metros de los 240 metros totales de longitud de los andenes.

Un aparcamiento anexo con capacidad para 513 plazas, de las cuales 16 estarán reservadas para personas con movilidad reducida (PMR).

Urbanización completa del entorno, nuevos viarios internos y reposición del carril bici existente.

Un módulo de acceso provisional y control de viajeros que permitirá poner en funcionamiento la estación de manera temprana, incluso mientras avanzan las obras definitivas.

Expropiación: trámites clave y plazos que debes conocer

El Ministerio ha comenzado el procedimiento expropiatorio de los bienes y derechos involucrados. La superficie total en pleno dominio alcanza los 26.488 m², a los que se agregan 212 m² para servidumbres y 3.352 m² para ocupaciones temporales.

Todos los terrenos se clasifican como suelos rurales en el municipio de Soto del Real. No se verá comprometida ninguna edificación catastrada como bien indemnizable, a excepción de un antiguo centro de transformación eléctrico que está en desuso.

La Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario establece el periodo de Información Pública y ha convocado a los propietarios afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación, el 2 de junio de 2026.