La carrera por conquistar las rutas aéreas más largas del planeta acaba de dar un paso decisivo. Airbus realizó con éxito el primer vuelo de prueba de una aeronave diseñada para unir ciudades ubicadas en extremos opuestos del mundo sin necesidad de escalas , una innovación que podría transformar para siempre los viajes de larga distancia.

El protagonista de este avance es el A350-1000ULR, una versión especialmente desarrollada para operar trayectos de ultra largo alcance y permanecer en el aire durante casi un día completo .

La prueba inicial se llevó a cabo desde Toulouse, en Francia, donde el avión despegó para completar una serie de evaluaciones técnicas destinadas a verificar el funcionamiento de los sistemas que permitirán alcanzar una autonomía sin precedentes en la aviación comercial.

El avión que busca romper todos los récords

La nueva aeronave fue concebida para cubrir distancias cercanas a los 18.500 kilómetros sin reabastecimiento, una cifra que la posiciona entre los proyectos más ambiciosos de la historia de la industria aeronáutica.

La empresa australiana Qantas será la primera compañía en incorporar este modelo a su flota. El plan contempla operar rutas directas entre Australia y algunos de los destinos más lejanos del planeta, incluidos Londres y Nueva York.

El objetivo es reducir los tiempos totales de viaje eliminando las escalas intermedias, una posibilidad que durante décadas fue considerada prácticamente imposible para la aviación comercial.

Qué pruebas realizó Airbus durante el vuelo inaugural

Durante el ensayo, los ingenieros evaluaron distintos aspectos clave del rendimiento de la aeronave.

Entre ellos se incluyeron los sistemas de combustible, fundamentales para sostener vuelos de duración extrema, además de los mecanismos de refrigeración y control de temperatura destinados a mantener condiciones óptimas dentro de la cabina.

La aeronave también alcanzó altitudes superiores a los 12.000 metros, una instancia que permitió recopilar información para las próximas etapas del programa de certificación.

El desafío técnico que retrasó el proyecto

El desarrollo del modelo estuvo marcado por varios desafíos de ingeniería que obligaron a modificar el cronograma original.

Uno de los puntos más complejos estuvo relacionado con el sistema de almacenamiento de combustible. Para lograr la autonomía requerida fue necesario incorporar un tanque adicional que, en una primera etapa, generó observaciones por parte de los organismos reguladores.

Tras una serie de ajustes y rediseños, la solución obtuvo la certificación correspondiente y permitió avanzar hacia la fase final del programa.

Cómo será viajar durante 22 horas seguidas

Además del alcance récord, el proyecto pone especial atención en la experiencia de los pasajeros.

La configuración elegida por Qantas prioriza el confort por encima de la capacidad total de ocupación. Por esa razón, el avión contará con menos asientos que otros modelos de tamaño similar y dispondrá de espacios especialmente diseñados para que los viajeros puedan caminar, estirarse y reducir los efectos físicos asociados a los vuelos de muy larga duración.

La distribución incluirá primera clase, ejecutiva, premium economy y económica, mientras que los pasajeros de las categorías superiores tendrán acceso a comodidades inéditas para este tipo de trayectos.

Cuál es hoy el vuelo comercial más largo del mundo

Actualmente, el récord de la ruta comercial más extensa pertenece a Singapore Airlines, que conecta Singapur con Nueva York en un viaje de más de 15.000 kilómetros y una duración superior a las 18 horas .

Sin embargo, la llegada del A350-1000ULR podría desplazar esa marca cuando comiencen las operaciones regulares previstas para 2027.

Si los plazos se cumplen según lo previsto, el mundo verá despegar el primer vuelo comercial capaz de permanecer 22 horas consecutivas en el aire, una hazaña que promete inaugurar una nueva etapa para el transporte aéreo internacional.