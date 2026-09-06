El alfajor es uno de los grandes clásicos de la gastronomía argentina y ahora también tiene un récord mundial que lleva el sello del país. Durante la primera jornada de Cafecito BA, una enorme pieza de pastelería fue presentada en la Plaza de las Naciones Unidas, en Recoleta.

El desafío reunió a más de 100 personas entre profesionales, profesores y estudiantes de gastronomía. La elaboración estuvo impulsada por el streamer Spreen, quien recientemente lanzó su propia marca de alfajores, y tuvo como objetivo superar una marca que hasta ahora pertenecía a Uruguay.

El alfajor gigante que rompió el récord Guinness

La pieza finalmente alcanzó un peso de 3112 kilos y superó ampliamente el récord anterior, establecido en 2010 en Uruguay por Alfajores de las Sierras de Minas, con un alfajor de 464 kilos.

Un juez oficial de Guinness World Records estuvo presente durante el evento para controlar el procedimiento y certificar el resultado. Después del pesaje de las 46 piezas que componían el alfajor gigante, la organización confirmó que Argentina había conseguido quedarse con el récord mundial.

Qué ingredientes usaron para hacerlo

Para conseguir semejante tamaño fue necesario utilizar cantidades extraordinarias de ingredientes. La preparación llevó:

1400 kilos de dulce de leche .

800 kilos de harina .

400 kilos de chocolate .

Más de 7500 huevos .

100 kilos de miel.

El trabajo involucró a más de 100 personas, entre ellas integrantes del Instituto Gastronómico Internacional (IGI), que participaron tanto de la elaboración como del montaje de las diferentes partes del alfajor.

Cuántas porciones salieron del alfajor gigante

Una vez que el récord fue certificado, el enorme alfajor no quedó solamente como una pieza de exhibición. Los organizadores repartieron alrededor de 60.000 porciones entre las personas que se encontraban en el lugar, que pudieron probar el producto después de la presentación.

La parte que no llegó a distribuirse entre el público tuvo además otro destino: fue enviada a uno de los centros de primera infancia de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué es Cafecito BA

El récord se concretó durante Cafecito BA, una feria organizada para celebrar la cultura del café de especialidad y reunir diferentes propuestas gastronómicas en Recoleta. El evento cuenta con más de 20 cafeterías y establecimientos gastronómicos, además de opciones dulces y saladas.

La segunda jornada se realiza este domingo 6 de septiembre desde las 10.30 hasta las 18, con entrada libre y gratuita. La propuesta incluye cafés desde $5000, opciones gastronómicas desde $4500, shows en vivo, DJ sets, espacios de lectura y otras actividades al aire libre.

Entre los establecimientos participantes se encuentran Juan Valdez Café, Ninina, Mochi Matcha Café, Brooklyn Bakery, Hacienda Coffee Company, Sasha Pasteles, Pacha Bakery, Medrado Café y Lobo Café, entre otras propuestas gastronómicas.