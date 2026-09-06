Muchas veces, una buena receta no necesita una larga lista de ingredientes para convertirse en un plato irresistible. La gastronomía también puede apoyarse en preparaciones simples, especialmente cuando se utilizan buenas materias primas y se aplica la técnica correcta.

Eso es lo que propone Íñigo Isao Sakai, un joven cocinero de origen vasco-japonés que comparte recetas sencillas en sus redes sociales. En una de sus preparaciones, demuestra que es posible conseguir unos fideos cremosos y llenos de sabor con apenas unos pocos productos.

La receta de fideos que lleva solo 3 ingredientes

Para preparar esta receta, el chef utiliza 150 gramos de pasta, 150 gramos de queso parmesano y 70 gramos de manteca por porción. La clave no está solamente en las cantidades, sino en aprovechar un ingrediente que suele terminar descartado después de cocinar los fideos.

El primer paso consiste en cocinar la pasta en abundante agua con sal y dejarla al dente. Antes de escurrirla, es fundamental reservar una buena cantidad del agua de cocción, ya que será utilizada más adelante para conseguir la textura característica de la preparación.

El secreto está en la técnica

Una vez lista, la pasta se lleva todavía caliente a una sartén y se incorpora la manteca fría cortada en pequeños cubos. A fuego bajo, hay que mover la preparación para que la manteca se funda y se mezcle con la pasta.

Luego se suma el queso parmesano recién rallado y se continúa mezclando. De a poco, se agrega el agua de cocción reservada, que permite integrar los ingredientes y lograr una salsa cremosa sin necesidad de sumar crema de leche ni otros productos.

Ingredientes para una porción

150 gramos de pasta a elección.

150 gramos de queso parmesano .

70 gramos de manteca.

Cómo preparar los fideos paso a paso

Cociná la pasta en abundante agua con sal hasta que quede al dente. Antes de escurrirla, reservá parte del agua de cocción. Pasá la pasta caliente a una sartén. Incorporá la manteca fría en cubos y mezclá a fuego bajo. Agregá el parmesano rallado. Sumá de a poco el agua de cocción mientras continuás emulsionando. Cuando la salsa quede cremosa y los ingredientes estén bien integrados, serví inmediatamente.

La milanesa y la pasta son dos clásicos de La Condesa.

La preparación completa puede realizarse en menos de cinco minutos una vez que la pasta está lista, y permite obtener un plato intenso y cremoso sin recurrir a ingredientes difíciles de conseguir.

Sakai creció entre la gastronomía vasca y la japonesa, ya que es hijo de madre vasca y padre japonés. Después de formarse y trabajar en reconocidos restaurantes, decidió regresar a España para desarrollar un proyecto propio basado en una idea sencilla: acercar técnicas y recetas de cocina a cualquier persona, sin preparaciones innecesariamente complicadas.