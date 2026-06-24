El clavo de olor se consolidó como uno de los aliados domésticos más usados para mantener los ambientes limpios y libres de plagas, sin depender de productos costosos.

En los últimos meses, un truco casero poco conocido ganó popularidad: hervir cáscaras de zanahoria junto con clavos de olor para aromatizar la casa de forma natural .

Esta combinación se destaca por ser económica y sencilla de preparar, ya que aprovecha un descarte de cocina que normalmente se tira a la basura.

Para qué sirve hervir zanahoria con clavo de olor

La cáscara de zanahoria contiene aceites naturales y antioxidantes que, al entrar en contacto con el calor, liberan un aroma suave y térreo.

El clavo de olor, por su parte, aporta eugenol, un compuesto de aroma intenso con propiedades antibacterianas y repelentes ya conocidas.

Juntos, ambos ingredientes funcionan como un ambientador natural que perfuma la cocina y otros espacios cerrados durante varias horas.

Además del efecto aromático, la mezcla actúa como repelente de insectos. El olor combinado suele ahuyentar mosquitos, hormigas y moscas sin recurrir a aerosoles.

Esta característica convierte al preparado en una alternativa práctica para los meses de mayor humedad o cuando se busca evitar el uso de productos químicos en el hogar.

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Cómo aplicarlo correctamente

Para preparar la mezcla, alcanza con colocar las cáscaras de dos o tres zanahorias junto con varios clavos de olor enteros en una olla con agua.

Es recomendable lavar bien las zanahorias antes de pelarlas, para eliminar restos de tierra u otros residuos de la superficie.

Luego, hay que llevar la preparación a hervor a fuego bajo durante varios minutos, hasta que el aroma se libere en el ambiente.

Lo ideal es mantener la olla destapada mientras hierve, de modo que el vapor se distribuya por los distintos espacios de la casa.

Una vez que el líquido se enfría, también puede colarse y colocarse en un frasco con pulverizador para usarlo como aromatizante en otras zonas del hogar.

Otros usos de la combinación en la limpieza del hogar

Más allá de su función como ambientador, esta preparación se suma a otros usos domésticos que ya se le atribuyen a la cáscara de zanahoria.

El propio vegetal, combinado con vinagre, se utiliza como limpiador multiuso para desinfectar superficies y neutralizar olores en la cocina.

De esta manera, hervir zanahoria con clavo de olor se integra a una serie de trucos caseros que buscan reducir el desperdicio de alimentos y, a la vez, mantener la casa con buen aroma.

Se trata de una práctica de bajo costo que no requiere ingredientes difíciles de conseguir y que puede repetirse cada vez que se necesite renovar el ambiente.