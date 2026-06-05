La cúrcuma y el jengibre se convirtieron en dos de los ingredientes más buscados por quienes buscan mejorar su alimentación y sumar hábitos saludables a su rutina diaria. Estas raíces, utilizadas desde hace siglos en distintas culturas, despertaron el interés de investigadores por sus posibles beneficios para el organismo.

Aunque muchas personas eligen consumir cúrcuma y jengibre en ayunas, especialmente en infusiones, no todos conocen qué propiedades se les atribuyen ni qué dice la evidencia científica sobre sus efectos. Diversos estudios analizaron su relación con la digestión, la inflamación y otros aspectos de la salud.

Qué beneficios tiene el jengibre para la digestión y el bienestar general

El jengibre proviene de la planta Zingiber officinale y es conocido por su sabor ligeramente picante y su aroma característico. Además de su uso gastronómico, fue objeto de numerosas investigaciones científicas.

ChatGPT

Un metaestudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Seúl, que reunió más de 100 trabajos académicos, observó que el jengibre podría ayudar a reducir las náuseas y los vómitos, además de favorecer la función gastrointestinal.

Por su parte, Johns Hopkins Medicine explica que esta raíz contiene gingerol, un compuesto natural que contribuye a la motilidad intestinal y ayuda a que los alimentos se desplacen de manera más eficiente a través del sistema digestivo.

Cúrcuma: cuáles son las propiedades que estudian los especialistas

La cúrcuma es una especia emparentada con el jengibre y se distingue por su intenso color amarillo anaranjado. Su principal compuesto activo es la curcumina, una sustancia ampliamente estudiada por la comunidad científica.

Según Mary-Eve Brown, nutricionista clínica de Johns Hopkins Medicine, la curcumina posee propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Estos compuestos ayudan a neutralizar radicales libres que pueden dañar las células del organismo.

Las investigaciones también analizaron su posible relación con distintas condiciones de salud. Entre ellas aparecen la osteoartritis, el síndrome metabólico, la ansiedad, la salud renal y los niveles elevados de colesterol, aunque los especialistas remarcan que varios de estos estudios aún requieren más evidencia.

Para qué sirve tomar cúrcuma y jengibre en ayunas y cómo incorporarlos a la dieta

Muchas personas consumen cúrcuma y jengibre en ayunas mediante infusiones o preparados caseros. Sin embargo, los organismos científicos consultados destacan principalmente sus propiedades nutricionales y sus posibles efectos digestivos, más que beneficios específicos asociados al horario de consumo.

El jengibre suele utilizarse para aliviar molestias digestivas, reducir la sensación de hinchazón y favorecer el tránsito intestinal. La cúrcuma, en tanto, es valorada por su aporte de compuestos antioxidantes y por su potencial papel en procesos inflamatorios.

Estas raíces pueden incorporarse de diferentes maneras a la alimentación diaria:

En té o infusiones.

Ralladas sobre sopas y guisos.

En licuados y batidos.

Como ingrediente de currys y preparaciones asiáticas.

En polvo para condimentar distintos platos.

Los especialistas recomiendan incluir ambos alimentos dentro de una dieta equilibrada y recordar que, si bien presentan compuestos prometedores para la salud, no reemplazan tratamientos médicos ni constituyen una cura para enfermedades específicas.