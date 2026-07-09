Hervir ramas de canela con nuez moscada: para qué sirve y por qué lo recomiendan en invierno.

Hervir canela con nuez moscada volvió a instalarse como uno de los trucos caseros más buscados del invierno.

La combinación libera un aroma cálido que muchos asocian directamente con el frío y el descanso.

Para qué sirve hervir canela con nuez moscada

Más allá del aroma, esta mezcla suma varios usos concretos dentro del hogar. Entre los más mencionados aparecen:

Aromatizar ambientes sin recurrir a aerosoles ni químicos.

Aportar una sensación de calidez típica de la temporada.

Colaborar con el alivio digestivo cuando se toma en infusión.

Sumar compuestos con propiedades antioxidantes y antimicrobianas.

La canela, en particular, tiene fama de ayudar a regular el nivel de azúcar en sangre y de mejorar la circulación.

La nuez moscada, por su parte, actúa como calmante natural frente a la ansiedad y favorece los procesos digestivos.

Por eso, cada vez más personas suman esta práctica a su rutina de invierno. Algunas la usan para perfumar la casa. Otras la toman como infusión después de las comidas.

Hervir ramas de canela con nuez moscada: para qué sirve y por qué lo recomiendan en invierno.

Si bien no reemplaza ningún tratamiento médico, el hábito ganó terreno por su bajo costo y su facilidad de preparación.

En algunas tradiciones populares de la India, esta combinación también se vincula con rituales para atraer prosperidad y armonía en el hogar. Sin embargo, esa lectura pertenece al plano de las creencias, no a la evidencia científica.

Cómo preparar la infusión en casa

Preparar esta mezcla no lleva más de diez minutos y no requiere ingredientes difíciles de conseguir.

Colocá una rama de canela y una nuez moscada entera, o rallada, en una olla con agua.

Llevá la mezcla a hervor y después bajá el fuego.

Dejá que hierva suavemente entre 10 y 15 minutos, con la olla destapada.

Colá el líquido si vas a tomarlo como infusión.

Dejalo hervir a fuego mínimo un rato más si buscás perfumar el ambiente.

El proceso se puede repetir una o dos veces agregando agua, aunque el aroma pierde intensidad en cada tanda. Para mantener el efecto durante más horas, conviene reponer agua a medida que se evapora.

Quienes eligen tomarla como infusión suelen limitarse a una taza chica por día. En este sentido, conviene tener cuidado con la nuez moscada, ya que en dosis altas puede resultar tóxica y provocar náuseas o mareos.

Por eso, ante cualquier condición de salud particular, como problemas digestivos crónicos o embarazo, lo recomendable es consultar antes con un profesional. No obstante, en cantidades moderadas, el hábito se volvió parte de la rutina invernal de muchos hogares argentinos.

También conviene no dejar la olla sin supervisión mientras hierve, sobre todo si hay niños o mascotas cerca de la cocina.

En conclusión, hervir canela con nuez moscada funciona tanto para perfumar la casa como para sumar un ritual simple de bienestar en los meses más fríos del año. La clave está en la moderación y en respetar las cantidades recomendadas.