El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió una alerta dirigida a la población sobre el riesgo asociado al consumo de productos comercializados como “mieles afrodisíacas” que contienen, de manera no declarada ni controlada, sildenafilo y tadalafilo, fármacos empleados para tratar la disfunción eréctil. Según Salud Pública, estas preparaciones no cuentan con registro sanitario en Uruguay y no han pasado por los controles necesarios que garanticen su calidad y seguridad.

La combinación de sildenafilo y tadalafilo en un mismo producto y la falta de información veraz sobre su dosificación pueden provocar efectos adversos en cualquier persona, entre los que se destaca la dilatación de los vasos sanguíneos y la consiguiente disminución de la presión arterial. El riesgo aumenta de forma significativa si se consumen junto con nitratos (por ejemplo, poppers), antihipertensivos o alfabloqueantes como tamsulosina, terazosina o doxazosina, situación que puede desencadenar hipotensión severa.

El MSP recomienda no usar estas “mieles afrodisíacas” y aconseja suspender su consumo en quienes ya las estén utilizando. Además recuerda que el sildenafilo y el tadalafilo son medicamentos sujetos a prescripción médica y a control mediante receta profesional, lo que garantiza una indicación y dosificación adecuadas para reducir riesgos.

Ante la aparición de síntomas preocupantes —mareos intensos, desmayos, dolor en el pecho, dificultad para respirar o pérdida de conocimiento— la autoridad insta a consultar a un médico de forma urgente. Para casos de intoxicación, se debe contactar al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) llamando al teléfono 1722.

La advertencia subraya la importancia de adquirir solo productos habilitados y registrados, y de consultar siempre con profesionales de la salud antes de consumir cualquier preparado que prometa efectos farmacológicos.