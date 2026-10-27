La AESAN ha alertado de la presencia de salmonela en un lote de clara de huevo pasteurizada de la marca Casa de Castrelo.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria por la presencia de salmonela en un lote de clara de huevo pasteurizada de la marca Casa de Castrelo.

El producto afectado se comercializa en botellas de plástico de 500 mililitros y tiene como fecha de caducidad el 27 de octubre de 2026 . La agencia recomienda a quienes lo tengan en casa que no lo consuman.

La alerta fue comunicada por las autoridades sanitarias de Andalucía a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Aunque la distribución inicial se realizó en esta comunidad, la AESAN no descarta que el producto se haya redistribuido a otras zonas de España.

Qué lote de clara de huevo está afectado por la alerta

⚠️ Alerta por presencia de Salmonella spp. en clara de huevo pasteurizada. 🚫 No consumir 📌 https://t.co/jAazfSQ0Qe https://t.co/9TfYmoSIpO — AESAN (@AESAN_gob_es) October 23, 2026

La AESAN ha publicado los datos para identificar la clara de huevo pasteurizada afectada. La recomendación de no consumirla se refiere al producto que coincide con estas características:

Producto: clara de huevo pasteurizada.

Marca: Casa de Castrelo.

Número de lote: 6265.

Fecha de caducidad: 27 de octubre de 2026.

Presentación: botella de plástico de 500 mililitros.

Conservación: refrigerada.

Los consumidores pueden comprobar el lote y la fecha de caducidad en el envase. La agencia también ha publicado imágenes del producto en su aviso oficial.

Dónde se ha distribuido el producto afectado

Según la información disponible para la AESAN, la clara de huevo afectada se distribuyó inicialmente en Andalucía. No obstante, la agencia señala que no se pueden descartar redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La información se ha trasladado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para que verifiquen la retirada del producto de los canales de comercialización.

Qué es la salmonela y cuáles son sus síntomas

La salmonela es un grupo de bacterias que puede provocar una infección denominada salmonelosis. Las personas pueden contraerla al consumir alimentos contaminados, entre ellos huevos y productos elaborados con huevo, carne, aves o leche.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas suelen incluir fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas y, en ocasiones, vómitos. Pueden aparecer entre 6 y 72 horas después de la ingesta y la enfermedad suele durar entre dos y siete días.

En la mayoría de los casos, la infección es leve y se resuelve sin tratamiento específico. Sin embargo, puede ser más grave en niños, personas mayores y personas inmunodeprimidas , especialmente si se produce deshidratación.

Qué hacer si has consumido el producto con salmonela

La agencia recomienda no consumir la clara de huevo afectada y acudir a un centro de salud si aparecen síntomas compatibles con la salmonelosis. Magnific

Las personas que tengan en casa la clara de huevo del lote afectado deben dejar de consumirla. Si ya la han tomado, deben prestar atención a la aparición de síntomas.

La AESAN recomienda acudir a un centro de salud si, tras consumir el producto afectado, aparecen síntomas compatibles con la salmonelosis, como diarrea o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza.

En caso de diarrea, es importante beber líquidos para prevenir la deshidratación. Antes de tomar medicamentos contra la diarrea, conviene consultar a un profesional sanitario. La mayoría de las personas se recupera sin antibióticos, que deben utilizarse cuando los indique un médico.