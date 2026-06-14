Lo que parecía una región inhóspita y prácticamente inaccesible del océano terminó convirtiéndose en uno de los descubrimientos marinos más sorprendentes de los últimos años. Un grupo de investigadores identificó una enorme concentración de restos de ballenas en las profundidades del océano Índico, un hallazgo que podría transformar el conocimiento actual sobre la vida en los ecosistemas más extremos del planeta.

La zona se encuentra en la fractura de Diamantina, frente a las costas de Australia, a unos 7.000 metros bajo la superficie. Allí, los expertos detectaron una extensa acumulación de osamentas distribuidas a lo largo de más de 1.200 kilómetros.

El gigantesco cementerio submarino que desconcierta a los científicos

Las primeras estimaciones indican que este corredor oceánico podría contener hasta 10 millones de restos de ballenas acumulados a lo largo de millones de años.

Durante una serie de exploraciones realizadas con vehículos submarinos especializados, los investigadores localizaron múltiples áreas con esqueletos modernos y fósiles excepcionalmente conservados. Algunos de los ejemplares recuperados tendrían una antigüedad cercana a los 5,3 millones de años.

Entre los hallazgos aparecen cráneos completos de distintas especies de cetáceos, incluyendo ballenas barbadas y ballenas picudas, una rareza para la paleontología marina debido al estado de conservación observado.

Por qué este lugar es tan importante para la ciencia

Los especialistas explican que cuando una ballena muere y se hunde hasta el fondo del océano , su cuerpo se convierte en una fuente extraordinaria de nutrientes para organismos que habitan en regiones donde los recursos son extremadamente escasos.

Este fenómeno, conocido como “caída de ballenas”, puede sostener ecosistemas completos durante décadas.

Global TREnD, IDSSE

Lejos de ser un desierto submarino, el sitio descubierto alberga una gran diversidad biológica. Sobre los huesos viven numerosas especies adaptadas a condiciones extremas, entre ellas:

Pepinos de mar.

Almejas de profundidad.

Crustáceos de pequeño tamaño.

Diversos invertebrados aún sin clasificar.

Los investigadores creen que muchas de estas formas de vida podrían ser desconocidas para la ciencia debido al aislamiento de la región.

Cómo lograron sobrevivir los restos durante millones de años

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los expertos fue el extraordinario estado de conservación de las osamentas.

Según el estudio, varios factores contribuyeron a preservar los restos durante millones de años:

La elevada densidad de los huesos.

La escasa presencia de sedimentos.

La ausencia de organismos capaces de degradarlos rápidamente.

La formación de capas minerales que protegieron las estructuras óseas.

Gracias a estas condiciones, numerosos fósiles permanecieron prácticamente intactos pese al paso del tiempo.

El misterio detrás de la acumulación de millones de ballenas

Los científicos consideran que la concentración de esqueletos responde a una combinación de factores naturales.

Por un lado, muchas ballenas podrían haber muerto en la zona debido a enfermedades, agotamiento o causas asociadas al ciclo natural de vida. Por otro, la particular geografía submarina de la fractura de Diamantina habría actuado como una especie de embudo, concentrando los cuerpos en un mismo corredor oceánico.

Esta combinación habría dado origen a una de las mayores acumulaciones de restos de grandes mamíferos marinos jamás registradas.

Un descubrimiento que puede cambiar lo que se sabe sobre la vida en las profundidades

Además de su valor paleontológico, el hallazgo abre una nueva ventana para estudiar cómo logran desarrollarse comunidades biológicas en ambientes donde prácticamente no existe luz solar, el oxígeno es escaso y la presión alcanza niveles extremos.

Los investigadores sostienen que comprender el funcionamiento de estos ecosistemas podría aportar información clave sobre la evolución de la vida marina y sobre la capacidad de adaptación de numerosas especies en algunos de los entornos más hostiles de la Tierra.