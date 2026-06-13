China va con todo por una obra masiva que promete revolucionar el mundo del transporte tal como lo conocemos. El gigante asiático quiere construir un túnel submarino para trenes que atravesará el estrecho de Bohai para unir las penínsulas de Liaodong y Shandong.

Este paso bajo el océano contemplará una red ferroviaria de más de 120 kilómetros para hacer el recorrido en tan solo 40 minutos .

Este megaproyecto forma parte de la estrategia nacional de China para modernizar sus redes de conexión y fortalecer el intercambio comercial entre países.

El tren submarino que revolucionará el transporte para siempre

El Bohai Strait Tunnel se transformará en una red ferroviaria que conectará el noreste y el este de China, una región de gran actividad económica. Uno de los principales problemas de la zona es que viajar entre las ciudades de Dalian y Yantai puede tomar más de seis horas al hacerlo por tierra porque se debe bordear el mar.

China desarrolla el túnel submarino Bohai Strait, que transformará su sistema de transporte (Foto: Archivo).

Esta permitirá agilizar el transporte de mercancías al hacer el trayecto en tan solo 40 minutos. Se fortalecerá la integración económica de dos zonas estratégicas para el comercio marítimo.

¿Cómo será el túnel submarino que quiere construir China?

El proyecto ferroviario contempla una longitud de 123 kilómetros con un costo que superará los 220.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 36.000 millones de dólares estadounidenses. El diseño contempla tres secciones: dos túneles paralelos para los vagones de alta velocidad y un tercer conducto central para mantenimiento y seguridad .

Los trenes podrán alcanzar una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora y conectarán directamente las líneas ferroviarias de alta velocidad del norte y del este de China.

Construyen el tren submarino de alta velocidad más largo del mundo: irá por debajo del océano y conectará dos continentes en minutos (Foto: Archivo).

La construcción del Bohai Strait Tunnel Project representa un gran desafío, ya que implica perforar bajo el mar y atravesará zonas con fuerte actividad sísmica. Los ingenieros también deberán implementar sistemas de ventilación, impermeabilización y evacuación de emergencia para garantizar la seguridad.

Las autoridades chinas consideran que la obra es una inversión estratégica. Se estima que, una vez en funcionamiento, genere ingresos anuales cercanos a los 20.000 millones de yuanes.

¿Cuándo se inaugurará el túnel bajo el mar?

El proyecto por el momento se encuentra en etapa de planificación y estudios de factibilidad. Desde el gobierno chino impulsan su desarrollo y se espera que las obras tarden entre 10 y 15 años.