Uno de los teatros romanos mejor conservados de Andalucía se ha descubierto en Antequera (Málaga) durante una campaña arqueológica y ha permitido recuperar parte de su graderío medio. Los grandes sillares que forman esta zona presentan un excepcional estado de conservación, un hallazgo especialmente relevante por el deterioro que suelen sufrir las partes superiores de este tipo de edificios.

El teatro pertenece a la antigua ciudad romana de Singilia Barba y tiene unas dimensiones aproximadas de 52 metros de diámetro. Los trabajos realizados durante este mes suponen el regreso de la investigación arqueológica al yacimiento después de más de 30 años y han permitido documentar nuevos restos que amplían el conocimiento sobre el conjunto monumental, informó este martes la agencia de noticias EFE.

Un teatro romano de 52 metros que conserva grandes sillares

Las excavaciones han sacado a la luz parte del graderío medio del teatro, cuyos grandes bloques de piedra se encuentran en un estado de conservación excepcional. El edificio alcanza aproximadamente los 52 metros de diámetro, una dimensión que pone de manifiesto la entidad del conjunto monumental y el potencial arqueológico que todavía conserva el yacimiento.

El estado de los restos ha superado las expectativas iniciales del equipo científico. Los sectores superiores de los teatros romanos suelen presentar un mayor grado de deterioro debido a derrumbes, procesos de expolio y reutilización de sus materiales constructivos, por lo que la conservación de estos elementos aporta un especial interés arqueológico.

Uno de los teatros romanos mejor conservados de Andalucía se ha descubierto en Antequera (Málaga). Fuente: Universidad Complutense de Madrid Universidad Complutense de Madrid

Singilia Barba recupera su teatro tras 35 años sin excavaciones

Los trabajos desarrollados este mes representan el regreso de la investigación arqueológica a Singilia Barba tras más de tres décadas. La intervención constituye un primer paso dentro de un proyecto que requerirá nuevas campañas de excavación y estudio para determinar con mayor precisión la configuración, la cronología y la evolución del teatro.

La intervención arqueológica ha sido autorizada por la Junta de Andalucía y financiada en el marco del proyecto ‘Redescubriendo Singilia Barba: entre la geoarqueología y la caracterización de la cultura material’, de la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense.

Descubren uno de los teatros romanos mejor conservados de Andalucía en Antequera. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El enclave romano se encuentra a siete kilómetros de Antequera

Singilia Barba está situada en el actual Cortijo del Castillón, a unos siete kilómetros al noroeste de Antequera y a apenas dos del río Guadalhorce. Su ubicación estratégica explica parte de la importancia que alcanzó durante la Antigüedad.

La ciudad es de origen túrdulo y está documentada al menos desde el siglo III antes de Cristo. Posteriormente se integró en la órbita romana, en un proceso que convirtió al enclave en un espacio de relevancia dentro del territorio.

Los trabajos han sido dirigidos por Manuel Romero Pérez y por los investigadores de la Universidad Complutense de Madrid Sergio España Chamorro, del departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, y Luis Romero Novella, especializado en arqueología e Historia Antigua. La intervención también ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Antequera.