La Prefectura Naval Argentina lanza una convocatoria para los interesados en desarrollar su carrera profesional dentro del equipo de la Autoridad Marítima argentina, pudiendo acceder a un título universitario (tras una pasantía en el campo de estudio) o a una tecnicatura en sus Escuelas de Oficiales y Suboficiales. Esta es la fuerza de seguridad federal, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, que, como autoridad marítima nacional, cumple una amplia gama de funciones en un ámbito de actuación que incluye el mar, ríos y lagos navegables del país, los puertos, las fronteras y diferentes barrios del país. Desde el sitio web oficial del Gobierno, detallaron que el trámite para anotarse al Ciclo Lectivo 2027 es totalmente online, por lo que quienes quieran registrarse deben completar un formulario disponible en este enlace y continuar con los pasos, entre los que consta darse de alta en el sitio. El sitio web detalla que los postulantes deben cumplir las siguientes condiciones: Además, los interesados no deben registrar antecedentes penales o causas judiciales en el Registro Nacional de Reincidencia (RNR), y tendrán que reunir las condiciones generales de aptitud psicofísica y física requeridas. Quienes ingresen a la Escuela de Oficiales recibirán una formación integral con orientación universitaria, que los habilitará a ejercer funciones de conducción dentro de la fuerza. Por su parte, los aspirantes a suboficiales obtendrán capacitación técnica y operativa para desempeñarse en tareas específicas de seguridad, control y asistencia.