La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo Oceánico (Rioprac) se manifestó en contra de un decreto del gobierno argentino que implica cambios en el sistema de pilotaje y en las condiciones de exención del servicio. La gremial considera que esto puede afectar la competitividad y la seguridad del sistema logístico en la región. Los prácticos presentaron una carta a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), en el entendido que el decreto del gobierno de Javier Milei fue unilateral e inconsulta, al contrario de lo que establece el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo de 1973. Una resolución del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, que encabeza Federico Sturzenegger, apunta a desregular el sistema de practicaje y pilotaje en el país vecino, con la idea de fomentar la libre contratación y la intención de reducir costos. El documento de los prácticos hace énfasis en el incumplimiento del tratado que regula el uso y la administración de las aguas compartidas. En particular pone el foco en el artículo 14, que establece que toda reglamentación sobre canales ubicados en zonas comunes o cualquier modificación sustancial tiene que realizarse habiendo consulta previamente con la otra parte, según informa el medio especializado Comex Latam. Además, establece que ninguna medida puede generar un perjuicio sensible a los intereses de navegación de alguno de los países, algo que podría ocurrirle a Uruguay si se relajan exigencias operativas. Los prácticos son profesionales habilitados para asistir al capitán en la navegación de los barcos, en las maniobras en aguas peligrosas o de intenso tráfico, lo que implica una gran responsabilidad a nivel técnico y legal. Además, los prácticos señalaron que el artículo 26 que establece la necesidad de mantener criterios coincidentes entre Uruguay y Argentina en el practicaje y sus regímenes de excepción. “Avanzar de manera unilateral implicaría romper con esa lógica de coordinación histórica”, señala la carta que enviaron a la Comisión Administradora del Río de la Plata. La gremial considera que los cambios que impulsa el gobierno argentino “atentan contra la letra y el espíritu” del tratado por hacerse de forma unilateral. Por esa razón, insistieron en “respetar los mecanismos de consulta previstos en el acuerdo bilateral, con el objetivo de evitar diferendos en la administración de una vía estratégica compartida para el comercio exterior”. Los prácticos uruguayos advirtieron que el decreto del gobierno de Milei constituye “una medida inconsulta, arbitraria y que escapa a la lógica operativa y de seguridad en los estrictos canales de acceso del Río de la Plata y vías internas al complejo sistema de la Vía Navegable Troncal”. Para la gremial los accesos marítimos hacia los puertos argentinos son también las rutas naturales de ingreso a las terminales del litoral uruguayo. “Cualquier modificación unilateral en su regulación podría tener consecuencias directas sobre la seguridad de la navegación en toda la región” y en la competitividad del sistema logístico regional. La corporación considera que si concreta la ampliación de las exenciones al practicaje podría registrarse “mayores riesgos operativos en un sistema fluvial de alta complejidad, donde la asistencia de prácticos es considerada una herramienta clave para la prevención de incidentes”.