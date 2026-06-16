Buscan a cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata: intenso operativo de Prefectura para encontrarlos

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Cinco pescadores son buscados intensamente en el Río de la Plata luego de desaparecer durante una salida de pesca deportiva. La embarcación en la que viajaban partió el domingo a las 7 de la mañana desde la costanera de Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, pero nunca regresó a puerto, lo que activó un amplio operativo de búsqueda de la Prefectura Naval Argentina.

Según informaron fuentes policiales, los hombres tenían previsto realizar una jornada de pesca. Sin embargo, con el correr de las horas y la llegada de la noche, los familiares comenzaron a preocuparse al comprobar que la lancha no había regresado y que los vehículos de los tripulantes continuaban estacionados en el lugar desde donde habían partido.

Cómo era la embarcación desaparecida

La lancha, denominada “Chamigo-Ho”, contaba con distintos elementos de seguridad a bordo. De acuerdo con la información oficial, disponía de chalecos salvavidas, sistema GPS, radio VHF, bengalas de emergencia y teléfonos celulares.

A pesar de ello, los intentos de comunicación realizados por familiares y allegados a través de la radiofrecuencia VHF no tuvieron respuesta. Desde entonces, no se registraron contactos con ninguno de los ocupantes de la embarcación y crece la preocupación por el paradero de los pescadores.

El operativo de búsqueda en el Río de la Plata

Ante la desaparición de los pescadores, Prefectura Naval Argentina desplegó un importante operativo de rastreo que incluye medios aéreos, terrestres y marítimos. En las tareas participan embarcaciones semirrígidas, los guardacostas GC-73 Cabo Corrientes y GC-75 Bahía Blanca, además de un avión PA-62.

Los rastrillajes se concentran en una extensa área comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata, mientras las autoridades intentan determinar qué ocurrió con la embarcación y sus ocupantes. El objetivo es localizar la lancha y obtener pistas sobre el destino de los tripulantes.

Quiénes son los pescadores desaparecidos

La denuncia fue presentada por Ricardo Damián Kovach, de 48 años, quien identificó a dos de sus hermanos entre los desaparecidos: Carlos Kovach, de 60 años, y Claudio Kovach, de 50.

Además, las autoridades confirmaron que el conductor de la lancha es Alejandro Boscardin, de 28 años. Los otros dos ocupantes aún no pudieron ser identificados oficialmente, mientras continúan las tareas para reconstruir los movimientos previos a la desaparición.

Carlos Kovach, de 60 años, y Claudio Kovach, de 50.

La investigación quedó en manos de la fiscal Silvia Noemí Borrone, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 de Berazategui . La funcionaria judicial caratuló el expediente como “averiguación de paradero” mientras continúan las tareas de búsqueda.

Por estas horas, familiares y amigos siguen de cerca el operativo con la esperanza de obtener novedades sobre el paradero de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata. Los trabajos de búsqueda continúan de manera ininterrumpida y las autoridades mantienen activo el despliegue de recursos en la zona.