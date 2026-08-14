Este viernes, 14 de agosto de 2026, la cotización delreal llegó a 599.4584 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,14%.

La cotización del Real mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó -3.41% y en el último año acumuló un descenso de -14.55%.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, el Real mostró una tendencia mayormente bajista, con siete descensos seguidos en el tramo central, breves repuntes aislados y un cierre nuevamente a la baja.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.08%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.62%.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva hoy. Esto indica que la moneda se está fortaleciendo en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 59945.8352472822 pesos colombianos; comprar 200 reales cuesta 119891.6704945644 pesos y 500 reales cuesta 299729.176236411 pesos, considerando un valor unitario de 599.458352472822 pesos por real.