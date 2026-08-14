En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este viernes, 14 de agosto de 2026 llegó a 3624.5 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 4,07%.

La cotización del Euro muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó un 0,65% y en el último año acumuló un descenso del 18,46%.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el euro tuvo cinco subidas y cinco caídas, por lo que terminó casi sin cambio. Empezó con dos alzas seguidas, luego dos bajas, alternó direcciones y, tras dos descensos consecutivos al final, rebotó en la última sesión.

La cotización del Euro hoy refleja una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, a un valor de 3624.5 pesos colombianos por euro, deberán pagar 362450 pesos colombianos; 200 euros costarán 724900 pesos colombianos y 500 euros costarán 1812250 pesos colombianos.