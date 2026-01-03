Descubrimiento monumental | Encuentran miles de toneladas de oro a más de 1900 metros de elevación. (Imagen: archivo/IA)

Desde finales del siglo XIX, la cuenca del Witwatersrand se ha establecido como un ícono en el sector minero a nivel mundial, contribuyendo con aproximadamente el 40% del oro extraído a lo largo de la historia de la humanidad. Este hallazgo, aunque no reciente, posee un notable valor histórico y su magnitud ha reavivado el interés de la comunidad científica.

En la formación Witwatersrand, situada en Sudáfrica, investigaciones recientes han corroborado que las montañas, que superan los 1900 metros sobre el nivel del mar, albergan los vestigios de un antiguo sistema fluvial que concentró miles de toneladas de oro hace más de 2700 millones de años.

Sin embargo, los nuevos modelos geológicos están facilitando una comprensión más profunda de cómo y por qué este metal se acumuló en tal abundancia a esa altitud.

La región que guarda oro a más de 1900 metros de altitud

La historia geológica esconde numerosos enigmas. El oro del Witwatersrand no se formó a través de procesos magmáticos, sino que fue resultado de ríos primitivos que, durante el Arcaico, transportaron partículas metálicas hacia los lechos de antiguos valles. A lo largo de millones de años, la sedimentación, la presión y la actividad tectónica consolidaron esos depósitos en conglomerados que hoy se encuentran a gran altitud.

Informes de entidades internacionales como el USGS y el Council for Geoscience de Sudáfrica corroboran que, sumando lo ya explotado y lo que permanece, la región alberga reservas que podrían superar las 30.000 toneladas. Por esta razón, se le considera la mina natural más significativa jamás documentada.

La cuenca del Witwatersrand: un tesoro de oro con más de 2700 millones de años de historia. (Foto: archivo).

La historia del oro en Witwatersrand

El oro del Witwatersrand no solo contribuyó a la economía; también fomentó la creación de instituciones científicas, universidades y normativas de seguridad que posteriormente fueron adoptadas por otros países mineros. Es, en esencia, el núcleo sobre el cual se edificó una nación entera.

El auge minero constituyó uno de los elementos fundamentales que transformaron el paisaje y dieron origen a Johannesburgo, actualmente reconocida como la capital económica de Sudáfrica. Las explotaciones profundas, que superan los tres kilómetros bajo tierra, marcaron el avance de la ingeniería minera moderna.

Descubrimiento en Witwatersrand: oro de 2700 millones de años en Sudáfrica (Foto: archivo).

Los misterios ocultos en las montañas

A pesar de que las grandes vetas han sido explotadas durante más de un siglo, los geólogos sostienen que aún existen áreas inexploradas en los bordes de la cuenca. Nuevas técnicas de exploración sísmica y muestreo profundo buscan identificar concentraciones ocultas de oro residual atrapado en capas más antiguas.

La expectativa científica se centra en comprender de manera más profunda los procesos que dieron origen a estos depósitos únicos y cómo podrían replicarse en otras regiones del planeta. Witwatersrand sigue siendo, incluso en la actualidad, una ventana al pasado profundo de la Tierra y una de las claves para entender la formación de los recursos minerales en nuestro planeta.