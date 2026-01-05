Un objeto cotidiano esconde un valor sorprendente y un potencial crucial para tu economía y el medio ambiente.

Un conjunto de científicos provenientes de Suiza realizó un hallazgo sin precedentes: recuperaron oro de 22 quilates a través de residuos electrónicos comunes. Esto fue logrado sin dañar el medio ambiente.

Se trata de un descubrimiento que reabre nuevas ventanas en el mundo del reciclado. El hallazgo fue abarcado por el grupo ETH Zurtich, una universidad pública de alto prestigio fundada en 1854.

Un descubrimiento científico promete cambiar la forma en que el mundo recupera oro, ofreciendo una alternativa más segura y eficiente que podría transformar industrias enteras. Lo que hasta ahora parecía un desafío costoso y contaminante empieza a vislumbrar una salida innovadora.

Oro y reciclaje: método para extraer minerales de componentes electrónicos

Otro hallazgo, llegado desde Australia, despertó interés en sectores vinculados respecto al método de reciclaje por cual se obtiene oro en componentes electrónicos. La clave está en un proceso que logra obtener oro de altísima pureza sin depender de químicos peligrosos que suelen dañar al medioambiente.

Los primeros resultados difundidos por los investigadores revelan cifras sorprendentes: el material obtenido supera el 99% de pureza, un nivel difícil de alcanzar incluso con técnicas tradicionales de refinamiento.

Innovador enfoque para recuperar oro

El equipo interdisciplinario de Flinders University, en Australia, desarrolló un procedimiento que reemplaza el uso de cianuro, uno de los compuestos más cuestionados por su toxicidad, por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), una sustancia que se utiliza habitualmente en la desinfección de agua.

Además de este hallazgo, un grupo de investigadores de ETH Zurich, Suiza, desarrolló un proceso innovador que permite extraer oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados.

Pero el verdadero avance está en la utilización de un polímero de azufre capaz de unirse selectivamente al oro disuelto. Tras un proceso controlado de calentamiento o tratamiento químico, el metal precioso se libera en forma pura y el polímero puede reutilizarse, lo que convierte al método en una opción sostenible y económica.

¿De qué manera afecta la economía y el empleo?

Este avance no solo representa una oportunidad para un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, sino que también sugiere un cambio de paradigma en la minería. Al eliminar el uso de cianuro, el nuevo proceso disminuye los riesgos ambientales y sanitarios, ofreciendo soluciones que se alinean con la economía circular.

