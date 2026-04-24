Un descubrimiento en uno de los territorios más inhóspitos del planeta volvió a sacudir a la comunidad científica internacional. Una expedición logró identificar una isla que nunca había sido registrada oficialmente en la Antártida. El hallazgo ocurrió durante una misión científica en el mar de Weddell, cuando un equipo internacional de investigadores a bordo del rompehielos Polarstern debió desviarse de su ruta debido a condiciones climáticas adversas. Fue en ese momento cuando detectaron una formación rocosa que, en un principio, parecía un iceberg. Sin embargo, tras acercarse y analizarla con tecnología avanzada, confirmaron que se trataba de una isla sólida, hasta entonces desconocida y ausente en los mapas oficiales. El área ya estaba marcada en cartas náuticas como una “zona de peligro”, aunque sin una explicación clara. Este dato refuerza la hipótesis de que la isla podría haber estado oculta durante décadas bajo el hielo o haber sido difícil de identificar por las condiciones extremas. Las primeras mediciones revelaron que la isla tiene dimensiones relativamente pequeñas pero significativas: En total, su superficie ronda los 6.500 m², lo que equivale a una estructura de tamaño comparable a grandes edificios o monumentos históricos. Los científicos lo vinculan directamente con el retroceso del hielo en la región, un fenómeno que viene acelerándose en los últimos años por el cambio climático y el calentamiento global. Por lo tanto, a medida que el hielo se derrite, quedan al descubierto áreas de tierra que antes eran inaccesibles y, por ende, totalmente inéditas. Además, la ubicación estratégica en el mar de Weddell, la cual es una zona clave para la circulación oceánica global, convierte a este descubrimiento en una pieza relevante para futuras investigaciones científicas. El hecho de que una isla completa haya permanecido oculta hasta 2026 deja en evidencia cuánto queda por descubrir en la Antártida.