Cristóbal Colón engañó a todos: su llegada a América no fue en tres carabelas como se pensaba

Tras más de 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América, se descubrió que su tripulación no estaba compuesta por tres carabelas, como afirman los libros de historia. Se trata de un mito acerca del navegante que ahora fue desmentido.

Vale destacar que el explorador de la Corona de Castilla llegó a la isla de Guanahaní, que bautizó como San Salvador, en las actuales Bahamas, el 12 de octubre de 1492. A partir de aquí, hubo polémicas por su relación con los indígenas nativos y parte de la historia se cambió a lo largo de las generaciones.

El mito de las tres carabelas de Colón y su tripulación real

Uno de los relatos más románticos de la historia es el de las tres carabelas surcando el océano Atlántico: la Niña, la Pinta y la Santa María. Lo cierto es que esta narración no es del todo correcta, según explica un artículo de National Geographic.

Cristóbal Colón nos engañó a todos: su llegada a América no fue en tres carabelas como se creía. Foto: Museo Nacional del Prado

La expedición partió el 3 de agosto de 1492 desde el Puerto de Palos de la Frontera, en Huelva (España), con tres embarcaciones, pero solo dos eran carabelas propiamente dichas:

La Pinta y La Niña : estas eran carabelas ágiles y veloces, ideales para exploraciones costeras rápidas. Podían transportar entre 20 y 30 marineros cada una, con velas latinas que permitían maniobras precisas en aguas desconocidas. La Pinta estaba al mando de Martín Alonso Pinzón y La Niña, de Vicente Yáñez Pinzón.

La Santa María: esta era una nao, no una carabela. Más grande y robusta, servía como buque insignia para transportar provisiones, una tripulación mayor y resistir las largas travesías oceánicas. Colón la capitaneó personalmente.

Esta combinación estratégica fue clave para el éxito del viaje, que buscaba una ruta hacia las Indias, pero terminó en el “Nuevo Mundo”. El error común surge de simplificaciones en textos escolares y narrativas populares, pero documentos históricos como los diarios de Colón confirman esta distinción.

¿Cristóbal Colón engañó a todos? Se conoció el secreto mejor guardado del descubrimiento de América Fuente: IA

Otros mitos sobre Cristóbal Colón y sus viajes a América esclarecidos

La existencia de Cristóbal Colón y sus cuatro expediciones a América, llevadas a cabo entre 1492 y 1504, originaron diversas hipótesis y mitos. Algunos han sido desmentidos, en tanto que otros permanecen como un enigma:

¿Cristóbal Colón era español? Lo que dice la evidencia histórica

Se le asocia con España debido a sus viajes al servicio de los Reyes Católicos, aunque Colón surgió en Génova (Italia) alrededor de 1451.

No obstante, existen controversias: un análisis genético reciente indica que pudo haber sido judío sefardí de origen español (probablemente de Valencia), que adoptó el catolicismo para escapar de la Inquisición.

Referencias como la Enciclopedia Britannica lo clasifican como un explorador italiano; sin embargo, su identidad continúa siendo un enigma cautivador.

¿Por qué Colón llegó a América?

Cristóbal Colón “descubrió” América porque buscaba una ruta marítima occidental hacia Asia para el comercio de especias, pero su cálculo de la circunferencia de la Tierra era incorrecto. Creía que podía llegar a las Indias navegando hacia el oeste a través del Atlántico, una expedición que finalmente lo llevó al continente americano.

Precisamente, creía que navegando hacia el oeste se podría llegar a Asia, una idea basada en un cálculo erróneo de la circunferencia de la Tierra que subestimaba su tamaño real.

Si bien pensó que había alcanzado las Indias, en realidad había llegado a un continente desconocido para los europeos. Murió creyendo que había encontrado una nueva ruta a Asia.

La reina Isabel no empeñó sus joyas para financiar el viaje

Un relato romántico, que ganó notoriedad en el siglo XVI gracias al cronista Bartolomé de las Casas. Isabel ofreció un apoyo modesto, mientras que la mayor parte del financiamiento se obtuvo a través de banqueros genoveses y florentinos establecidos en Sevilla. Por añadidura, Colón contribuyó con más de un tercio de sus propios recursos. No hubo joyas reales involucradas en esta transacción.

Colón no demostró que la Tierra era redonda

Para el año 1492, la noción de la esfericidad de la Tierra contaba con el respaldo científico desde la era de la Antigua Grecia, a partir de los estudios de Eratóstenes. El verdadero debate radicaba en el tamaño del planeta y la distancia hacia Asia, la cual Colón evaluó erróneamente, subestimando en un 25%.

Adicionalmente, el motín entre la tripulación se originó por la falta de alimentos y agua en alta mar y no por temores infundados acerca de “caer del borde”.