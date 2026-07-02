En 1915, Albert Einstein anticipó la existencia de “monstruos invisibles” en el universo: décadas después, confirmaron su teoría.

En esta noticia ¿Qué son los agujeros negros y por qué nada escapa de ellos?

En 1915, Albert Einstein presentó su Teoría de la Relatividad General y, sin buscarlo, dejó abierta la puerta a una de las ideas más inquietantes de la física moderna.

Meses después, el físico alemán Karl Schwarzschild resolvió esas ecuaciones y encontró un punto donde la curvatura del espacio-tiempo se volvía infinita. Sin saberlo todavía con ese nombre, acababa de describir matemáticamente el primer agujero negro.

Durante décadas, ni el propio Einstein creyó que existieran en la realidad. Recién en el siglo XXI la ciencia logró confirmarlo .

¿Qué son los agujeros negros y por qué nada escapa de ellos?

Un agujero negro es una región donde la gravedad es tan extrema que ni la luz puede escapar.

Se forma cuando una masa enorme queda comprimida en un volumen mínimo, generando una curvatura del espacio-tiempo tan pronunciada que crea un pozo sin fondo.

Albert Einstein presentó su Teoría de la Relatividad General y, sin buscarlo, dejó abierta la puerta a una de las ideas más inquietantes de la física moderna.

El límite se llama horizonte de eventos: el punto de no retorno. Más allá está la singularidad, donde las leyes físicas conocidas dejan de aplicar.

Existen varios tipos:

Estelares : nacen del colapso de una estrella masiva.

Supermasivos : habitan el centro de las galaxias, con masas de millones de soles.

Intermedios y primordiales: categorías más raras, aún en estudio.

Cien años después: cómo la ciencia terminó confirmando la predicción

En 2015, exactamente un siglo después de la Relatividad General, el observatorio LIGO detectó por primera vez ondas gravitacionales: ondulaciones del espacio-tiempo producidas por la fusión de dos agujeros negros. Einstein también las había predicho.

En 2022, el Event Horizon Telescope logró captar la primera imagen directa de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo del centro de la Vía Láctea, con una masa equivalente a más de 4 millones de soles.

¿Hay alguno cerca de la Tierra? El más próximo conocido es Gaia BH1, ubicado a unos 1.560 años luz, una distancia que descarta cualquier riesgo real para el planeta.

Lo que empezó como matemática pura en 1915 terminó siendo, cien años más tarde, una de las confirmaciones más contundentes de la física moderna.