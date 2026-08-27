Se acerca un diluvio histórico con lluvias intensas, tormenta eléctrica y ráfagas de viento de 70 km/h, cuáles son las zonas en alerta máxima Fuente: Shutterstock

Los últimos días de agosto estarán marcados por dos fuertes cambios del tiempo. Tras el frente de inestabilidad que avanza este jueves 27 de agosto, un nuevo sistema podría comenzar a formarse en la Patagonia hacia el domingo 30 de agosto y dar paso a otra ronda de lluvias y tormentas.

La situación coincide con la tradicional fecha de la tormenta de Santa Rosa y abre la posibilidad de una “doble Santa Rosa”, con dos sistemas meteorológicos consecutivos.

El SMN ya monitorea la evolución atmosférica y las próximas actualizaciones serán clave para determinar qué zonas quedarán bajo el nuevo temporal.

Después del temporal de hoy, un segundo sistema comenzará a formarse en la Patagonia

El primer frente previsto para este jueves 27 de agosto dejará condiciones de inestabilidad sobre distintas zonas del país. Luego, la evolución atmosférica no dará demasiado respiro: hacia el domingo 30 de agosto, los modelos meteorológicos analizan la formación y profundización de un nuevo sistema de baja presión en la región patagónica.

A medida que ese sistema se organice, podría impulsar nuevamente aire húmedo y generar un escenario favorable para precipitaciones y fenómenos de tiempo adverso en su posterior desplazamiento.

La Patagonia suele recibir el paso sucesivo de frentes y sistemas de baja presión, aunque la evolución exacta y las regiones finalmente alcanzadas por el nuevo evento deberán precisarse con las próximas actualizaciones del pronóstico.

Hacia el domingo 30 de agosto, los modelos meteorológicos analizan la formación y profundización de un nuevo sistema de baja presión en la región patagónica. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

¿Habrá una “doble Santa Rosa” este 2026?

La coincidencia de dos episodios de inestabilidad tan próximos hacia el 30 de agosto explica por qué se habla de una posible “doble Santa Rosa”. Sin embargo, el SMN aclara que la tormenta de Santa Rosa no es un único fenómeno meteorológico que se repita exactamente cada año, sino una denominación popular vinculada a la mayor frecuencia de tormentas en el centro y noreste argentino hacia fines de agosto.

Los datos históricos analizados por el organismo muestran que, en 67 de 118 años estudiados, equivalentes al 57% de los casos, se registraron tormentas alrededor de la fecha de Santa Rosa. No obstante, no todas fueron intensas ni provocaron grandes acumulados de lluvia.