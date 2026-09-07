Sin clases en todo el país | El Gobierno confirmó que las escuelas no abrirán este miércoles 16 de septiembre y los alumnos tendrán día extra de descanso en México.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el miércoles 16 de septiembre no habrá clases en todo el país. La fecha corresponde a la conmemoración del aniversario del inicio de la Independencia de México, uno de los feriados oficiales marcados en el calendario escolar.

Se trata del primer día festivo oficial del ciclo escolar 2026-2027, que comenzó el lunes 31 de agosto. Aplica para alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo el territorio mexicano.

A diferencia de otras fechas conmemorativas que se trasladan al lunes para generar un fin de semana largo, el 16 de septiembre se mantiene en su fecha original. Esto se debe a que está establecido como día de descanso obligatorio en la legislación laboral mexicana, por lo que no se recorre.

¿Por qué no genera puente?

Al caer a mitad de semana, el miércoles 16 de septiembre no forma un fin de semana largo para los estudiantes. Las autoridades educativas no contemplan ningún ajuste sobre esta fecha dentro del calendario oficial.

El Gobierno confirmó que las escuelas no abrirán este miércoles 16 de septiembre y los alumnos tendrán día extra de descanso en México. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Sin embargo, los alumnos sí tendrán otro descanso poco después. El viernes 25 de septiembre se realizará la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo, por lo que los estudiantes de educación básica no asistirán a clases ese día. Las actividades se retomarán hasta el lunes 28 de septiembre.

Qué más contempla el calendario 2026-2027: próximos feriados

El calendario escolar de la SEP para este ciclo contempla 185 días efectivos de clases para preescolar, primaria y secundaria, conforme a lo que establece la Ley General de Educación.

Entre las próximas suspensiones de labores docentes también se encuentran:

el lunes 2 de noviembre , por el Día de Muertos

el lunes 16 de noviembre, por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Ya en 2027, el calendario marca descansos: el lunes 1 de febrero (Día de la Constitución), el lunes 15 de marzo (Expropiación Petrolera) y el miércoles 5 de mayo (Batalla de Puebla).