La Ciudad de Buenos Aires aprobó un cambio importante en su sistema educativo: desde 2027, la sala de 3 años será obligatoria para todos los chicos que concurran a jardines de infantes, tanto públicos como privados .

La medida fue sancionada por unanimidad en la Legislatura porteña y establece un período de transición para que el Gobierno de la Ciudad pueda ampliar la cantidad de vacantes, adaptar espacios y preparar la infraestructura necesaria.

Desde qué edad será obligatorio ir al jardín en CABA

Con la nueva normativa, la escolaridad obligatoria comenzará a los 3 años en el ámbito porteño. Hasta ahora, la obligatoriedad no alcanzaba a esta sala, por lo que la medida modifica el ingreso formal al sistema educativo.

La escolaridad obligatoria comenzará a los 3 años en el ámbito porteño. (Fuente: Shutterstock)

El cambio comenzará a aplicarse en 2027, mientras que durante los dos años previos las autoridades deberán avanzar con la adecuación de la oferta educativa.

Uno de los puntos previstos es garantizar la continuidad de los chicos que actualmente concurren a Centros de Primera Infancia (CPI), Centros de Desarrollo Infantil y jardines incluidos en el Registro de Instituciones Educativas Asistenciales.

Qué pasará con las vacantes para sala de 3

La inscripción para el ciclo 2027 tendrá un criterio específico para quienes ya concurren a sala de 2. Según explicaron fuentes oficiales, estos chicos tendrán prioridad para conseguir una vacante en sala de 3.

La intención es facilitar la continuidad educativa y evitar que el nuevo esquema genere dificultades para las familias que ya comenzaron la escolarización de sus hijos.

Durante el período de transición, el Gobierno porteño también tendrá la tarea de reforzar la infraestructura y ampliar la cantidad de salas, en función de la nueva demanda que genere la obligatoriedad.

Por qué CABA decidió hacer obligatoria la sala de 3

Durante el período de transición, el Gobierno porteño también tendrá la tarea de reforzar la infraestructura y ampliar la cantidad de salas, en función de la nueva demanda que genere la obligatoriedad. (Fuente: Shutterstock)

Uno de los argumentos utilizados para impulsar la medida está relacionado con la situación demográfica de la Ciudad. Los fundamentos de la ley señalan que hubo una fuerte caída de la natalidad durante los últimos años.

Según los datos incluidos en el proyecto, la tasa de natalidad porteña se redujo un 50% entre 2014 y 2024. Para las autoridades, esta situación permite ampliar la cobertura del Nivel Inicial con una menor presión sobre la cantidad de vacantes.

La nueva norma apunta a que la sala de 3 se transforme en una puerta de entrada universal, gratuita y obligatoria al sistema educativo, con especial atención al desarrollo durante los primeros años de vida.

Qué dijeron Jorge Macri y Mercedes Miguel sobre la nueva ley

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó la aprobación de la norma y destacó el papel que tiene la educación durante la primera infancia.

El funcionario remarcó que en esa etapa se desarrollan capacidades vinculadas con el lenguaje, la curiosidad, la convivencia, el juego y el aprendizaje, y consideró que la escolarización temprana puede tener un papel importante en ese proceso.

Por su parte, la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, sostuvo que el objetivo es que las políticas educativas tengan como prioridad el aprendizaje y el bienestar de los chicos.

Con la ley ya aprobada, el desafío para los próximos dos años estará puesto en garantizar las vacantes y preparar las escuelas para que la obligatoriedad de la sala de 3 pueda comenzar a aplicarse en 2027 en toda la Ciudad.