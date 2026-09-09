Se aproxima el diluvio histórico del año: 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

El primer fin de semana de septiembre en Buenos Aires transcurrió con un marcado frío polar, heladas y sensaciones térmicas bajo cero en buena parte del Área Metropolitana. Sin embargo, la tranquilidad climática podría llegar a su fin a partir del próximo viernes.

Mientras el AMBA disfruta de una mejora térmica transitoria, en el horizonte ya se perfila un cambio de escenario que combinará viento, lluvias y un nuevo golpe de frío .

En este contexto, la sudestada asoma como protagonista del fin de semana y promete alterar por completo la dinámica del tiempo en la región.

El pronóstico extendido marca una mejora térmica antes del cambio

Este martes se espera un día con cielo algo nublado y temperaturas entre 7 y 18 °C en la Capital Federal, continuando la recuperación iniciada este lunes.

Para el miércoles 9 aumentará la nubosidad, con cierta inestabilidad hacia la tarde y noche, aunque con muy baja probabilidad de lluvias.

El jueves 10 podría registrar algo de inestabilidad matinal, pero luego el tiempo se estabilizará y las temperaturas alcanzarán los valores más altos de la semana, cercanos a los 20 °C.

Una sudestada golpeará Buenos Aires con viento y lluvias este fin de semana

Una sudestada golpeará Buenos Aires con viento y lluvias este fin de semana. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

Entre el viernes 11 y el sábado 12 se desarrollará una sudestada sobre la región, con marcado aumento del viento y mayor inestabilidad atmosférica.

El viernes el cielo irá empeorando progresivamente hasta quedar cubierto, con lluvias aisladas y acumulados estimados de hasta 10 mm desde la tarde .

Las ráfagas podrían alcanzar entre 35 y 50 km/h, mientras se proyecta además una probable crecida del Río de la Plata que exige atención en zonas ribereñas.

El frío volverá a instalarse en Buenos Aires tras el paso de la sudestada

La sudestada no solo traerá viento y lluvia: también favorecerá el ingreso de aire frío que hará descender las temperaturas de forma notoria.