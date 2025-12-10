Un reciente informe que analiza el boom de las importaciones revela un crecimiento sin precedentes en los Bienes de Consumo que rozan los u$s 9000 millones y 70% más de nuevos jugadores en los principales segmentos: neumáticos, electrónica, alimentos y moda.

El análisis, que compara el desempeño entre enero y septiembre de este año con el mismo período de 2023, concluye que el valor de las compras externas de bienes destinados al consumo alcanzó un récord histórico, impulsado por una expansión generalizada en casi todos los sectores.

El estudio elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) buscó d imensionar el volumen importado, identificar a las empresas que más incrementaron sus compras y evaluar cómo afectó a sectores industriales clave.

Entre las conclusiones señala una clara reconfiguración en el mercado de bienes finales.

Récord histórico

Si bien la mayor participación de bienes importados en la economía argentina es cada vez más palpable, en cifras, el acumulado de enero a septiembre de 2025, asciende a u$s 8376 millones de dólares, sólo en bienes de consumo.

Este monto no solo es la cifra más alta de la serie histórica (con origen en 2004), sino que supera en u$s 1693 millones el récord previo, registrado en el mismo período de 2018.

Esto representa un impresionante incremento del 25,3% en comparación con años anteriores. Solo en el mes de septiembre de 2025, las importaciones de esta categoría alcanzaron los u$s 1157 millones.

En términos relativos, los Bienes de Consumo están ganando peso dentro de la canasta total de compras al exterior: representan el 14,6% del total de importaciones de bienes en 2025, una suba de 4,1 puntos porcentuales respecto al mismo lapso de 2023.

Liderazgo sectorial

El fuerte crecimiento se distribuyó en múltiples sectores, aunque algunos mostraron aumentos espectaculares, liderando el ranking de crecimiento en los primeros tres trimestres del año.

El sector de Electrodomésticos, baterías y lámparas fue el de mayor aumento porcentual, con un crecimiento del 217,7% frente a 2023, representando el 8,4% del total importado. Le siguió el rubro de Motos, bicicletas y otros equipos de transporte, que creció un 69,3% y también concentró un 8,4% del total.

La moda también mostró una reactivación notable: las importaciones de Prendas de vestir casi se duplicaron, con un incremento del 99,2%, alcanzando el 6,3% del total.

Un análisis de las importaciones del sector.

En términos de volumen importado, los Productos alimenticios concentraron la mayor porción, representando un 16,4% del total de las importaciones de Bienes de Consumo, con un crecimiento del 49,4% respecto a 2023. Finalmente, el rubro de Marroquinería creció un 21,3%, abarcando el 9,3% del total.

Miles de nuevos importadores

Uno de los datos más reveladores del informe es el crecimiento explosivo en la cantidad de empresas que ingresaron al mercado de compras externas.

Al analizar los diez principales sectores, se registró un aumento de 9235 nuevas firmas que importaron Bienes de Consumo entre enero y septiembre de 2025, lo que implica un salto del 70% en la cantidad de actores respecto a 2023.

El mayor incremento en términos absolutos se dio en el rubro de Productos de caucho y plástico, que sumó 2490 nuevas firmas importadoras, un crecimiento del 53%.

Otros sectores con crecimientos significativos incluyen Prendas de vestir, donde se incorporaron 1391 nuevas empresas, un crecimiento del 152%.

Además, Electrodomésticos, baterías y lámparas incorporó a 1069 nuevas firmas, lo que explica un alza del 106%. El rubro Marroquinería registró 1524 empresas adicionales, creciendo un 70%.

En cuanto a otros rubros, Productos alimenticios sumaron 291 firmas, un aumento del 127%. También se registraron aumentos notables en Informática, electrónica y óptica (+45%) y Jabonería, pinturería y plaguicidas (+44%), así como en Motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte, que añadieron 233 empresas (+18%). Incluso en el rubro Farmacéutico se incorporaron 21 nuevas firmas (+12%).

Este fenómeno de incorporación masiva de empresas subraya la expansión generalizada y la reconfiguración de la dinámica sectorial, destacó el informe de CEPA.