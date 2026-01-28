En esta noticia

Una marca de fórmula para bebés en Colombia tuvo que ser suspendida y retirada de los puntos de venta por las autoridades. Una medida preventiva por posibles riesgos para la salud de los consumidores. La medida preventiva afecta a todo el país y busca evitar incidentes graves.

El anuncio, fue emitido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tras identificar que "estaría contaminado con una toxina producida por una bacteria“. La entidad inició de inmediato una orden para evitar el consumo del producto.

Cuál es la fórmula para bebés que fue suspendida y cuál es el riesgo

El llamado de retiro se aplica a la fórmula para bebés de la marca ALULA en sus versiones Gold Premium y Gold Comfort Premium. El motivo: uno de los ingredientes utilizados estaría contaminado con una toxina producida por una bacteria y podría causar afectaciones a la salud.

La fórmula de leche para bebés afectada según reportaron las autoridades (Fuente: Invima)
La fórmula de leche para bebés afectada según reportaron las autoridades (Fuente: Invima)Invima

En ese sentido, el Invima informa que bajo estas condiciones no debe ser comercializado en el país. No se han reportado casos confirmados de personas afectadas hasta el momento.

Detalles del producto afectado:

  • ALULA GOLD 1 PREM BEL900GX6 LA / Lote: 8000003300 / Vencimiento: 17/02/2027
  • ALULA GOLD 1 PREM BEL900GX6 LA / Lote: 8000003378 / Vencimiento: 07/03/2027
  • ALULA GOLD 2 PREM BEL900GX6 LA / Lote: 8000003275 / Vencimiento: 30/01/2027
  • ALULA GOLD 2 PREM BEL900GX6 LA / Lote: 8000003345 / Vencimiento: 03/03/2027
  • ALULA GOLD 3 PREM BEL900GX6 LA / Lote: 8000003194 / Vencimiento: 02/12/2026
  • ALULA GOLD 3 PREM BEL900GX6 LA / Lote: 8000003271 / Vencimiento: 30/01/2027
  • ALULA GOLD 3 PREM BEL900GX6 LA / Lote: 8000003347 / Vencimiento: 03/03/2027
  • ALULA GOLD 3 PREM BEL900GX6 LA / Lote: 8000003605 / Vencimiento: 08/10/2027
  • ALULA GOLD 1 PREM BEL400GX12 L / Lote: 8000003285 / Vencimiento: 06/02/2027
  • ALULA GOLD 2 PREM BEL400GX12 L / Lote: 8000003269 / Vencimiento: 28/11/2026
  • ALULA GOLD 2 PREM BEL400GX12 L / Lote: 8000003286 / Vencimiento: 06/02/2027
  • ALULA GOLD 2 PREM BEL400GX12 L / Lote: 8000003351 / Vencimiento: 12/03/2027
  • ALULA GOLD 3 PREM BEL400GX12 L / Lote: 8000003181 / Vencimiento: 29/11/2026
  • ALULA GOLD 3 PREM BEL400GX12 L / Lote: 8000003287 / Vencimiento: 07/02/2027
  • ALULA GOLD 3 PREM BEL400GX12 L / Lote: 8000003352 / Vencimiento: 12/03/2027
  • ALULA GOLD 1 PREM BEL200GX12 L / Lote: 8000003288 / Vencimiento: 06/02/2027
  • ALULA GOLD 1 PREM BEL200GX12 L / Lote: 8000003594 / Vencimiento: 14/10/2027
  • ALULA GOLD 2 PREM BEL200GX12 L / Lote: 8000003226 / Vencimiento: 28/11/2026
  • ALULA GOLD 3 PREM BEL200GX12 L / Lote: 8000003180 / Vencimiento: 29/11/2026
  • ALULA GOLD COMFORT PREM BEL900G / Lote: 8000003245 / Vencimiento: 02/12/2026
  • ALULA GOLD COMFORT PREM BEL900G / Lote: 8000003301 / Vencimiento: 17/02/2027
  • ALULA GOLD COMFORT PREM BEL900G / Lote: 8000003386 / Vencimiento: 18/03/2027
  • ALULA GOLD COMFORT PREM BEL900G / Lote: 8000003600 / Vencimiento: 28/10/2027
  • ALULA GOLD COMFORT PREM BEL400G / Lote: 8000003223 / Vencimiento: 18/11/2026
  • ALULA GOLD COMFORT PREM BEL400G / Lote: 8000003290 / Vencimiento: 10/02/2027
  • ALULA GOLD COMFORT PREM BEL400G / Lote: 8000003597 / Vencimiento: 23/10/2027
  • ALULA GOLD CONFORT PREMIUM200G / Lote: 8000003224 / Vencimiento: 19/11/2026
  • ALULA GOLD CONFORT PREMIUM200G / Lote: 8000003291 / Vencimiento: 10/02/2027
  • ALULA GOLD CONFORT PREMIUM200G / Lote: 8000003359 / Vencimiento: 12/03/2027
  • ALULA GOLD CONFORT PREMIUM200G / Lote: 8000003595 / Vencimiento: 22/10/2027
  • ALULA GOLD CFT KID PREM BEL800G / Lote: 8000003668 / Vencimiento: 19/11/2027
Otro ejemplo de la fórmula que fue contaminada (Fuente: Invima).
Otro ejemplo de la fórmula que fue contaminada (Fuente: Invima).Invima

¿Qué hacer si compraste esta fórmula para bebés con riesgos para la salud?

Las autoridades recomiendan que los consumidores desechen el producto de inmediato y a los comercios alertar al Invima. Pueden comunicarse con la entidad a la línea telefónica en Bogotá (+57) (601) 2425000 ext. 4500 o al correo electrónico (alertas_alimentos@invima.gov.co).

Recomendaciones para los usuarios:

  1. Abstenerse de adquirir el producto relacionado en esta alerta.
  2. A los consumidores que hayan adquirido este producto se les recomienda suspender su consumo.
  3. Consultar de manera permanente la aplicación web y redes sociales para reconocer las alertas