Exigen retirar de todos los comercios esta fórmula para bebés por estar contaminada con una peligrosa bacteria (Fuente: archivo).

Una marca de fórmula para bebés en Colombia tuvo que ser suspendida y retirada de los puntos de venta por las autoridades. Una medida preventiva por posibles riesgos para la salud de los consumidores. La medida preventiva afecta a todo el país y busca evitar incidentes graves.

El anuncio, fue emitido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tras identificar que "estaría contaminado con una toxina producida por una bacteria“. La entidad inició de inmediato una orden para evitar el consumo del producto.

Cuál es la fórmula para bebés que fue suspendida y cuál es el riesgo

El llamado de retiro se aplica a la fórmula para bebés de la marca ALULA en sus versiones Gold Premium y Gold Comfort Premium. El motivo: uno de los ingredientes utilizados estaría contaminado con una toxina producida por una bacteria y podría causar afectaciones a la salud.

La fórmula de leche para bebés afectada según reportaron las autoridades (Fuente: Invima) Invima

En ese sentido, el Invima informa que bajo estas condiciones no debe ser comercializado en el país. No se han reportado casos confirmados de personas afectadas hasta el momento.

Detalles del producto afectado:

ALULA GOLD 1 PREM BEL900GX6 LA / Lote: 8000003300 / Vencimiento: 17/02/2027

ALULA GOLD 1 PREM BEL900GX6 LA / Lote: 8000003378 / Vencimiento: 07/03/2027

ALULA GOLD 2 PREM BEL900GX6 LA / Lote: 8000003275 / Vencimiento: 30/01/2027

ALULA GOLD 2 PREM BEL900GX6 LA / Lote: 8000003345 / Vencimiento: 03/03/2027

ALULA GOLD 3 PREM BEL900GX6 LA / Lote: 8000003194 / Vencimiento: 02/12/2026

ALULA GOLD 3 PREM BEL900GX6 LA / Lote: 8000003271 / Vencimiento: 30/01/2027

ALULA GOLD 3 PREM BEL900GX6 LA / Lote: 8000003347 / Vencimiento: 03/03/2027

ALULA GOLD 3 PREM BEL900GX6 LA / Lote: 8000003605 / Vencimiento: 08/10/2027

ALULA GOLD 1 PREM BEL400GX12 L / Lote: 8000003285 / Vencimiento: 06/02/2027

ALULA GOLD 2 PREM BEL400GX12 L / Lote: 8000003269 / Vencimiento: 28/11/2026

ALULA GOLD 2 PREM BEL400GX12 L / Lote: 8000003286 / Vencimiento: 06/02/2027

ALULA GOLD 2 PREM BEL400GX12 L / Lote: 8000003351 / Vencimiento: 12/03/2027

ALULA GOLD 3 PREM BEL400GX12 L / Lote: 8000003181 / Vencimiento: 29/11/2026

ALULA GOLD 3 PREM BEL400GX12 L / Lote: 8000003287 / Vencimiento: 07/02/2027

ALULA GOLD 3 PREM BEL400GX12 L / Lote: 8000003352 / Vencimiento: 12/03/2027

ALULA GOLD 1 PREM BEL200GX12 L / Lote: 8000003288 / Vencimiento: 06/02/2027

ALULA GOLD 1 PREM BEL200GX12 L / Lote: 8000003594 / Vencimiento: 14/10/2027

ALULA GOLD 2 PREM BEL200GX12 L / Lote: 8000003226 / Vencimiento: 28/11/2026

ALULA GOLD 3 PREM BEL200GX12 L / Lote: 8000003180 / Vencimiento: 29/11/2026

ALULA GOLD COMFORT PREM BEL900G / Lote: 8000003245 / Vencimiento: 02/12/2026

ALULA GOLD COMFORT PREM BEL900G / Lote: 8000003301 / Vencimiento: 17/02/2027

ALULA GOLD COMFORT PREM BEL900G / Lote: 8000003386 / Vencimiento: 18/03/2027

ALULA GOLD COMFORT PREM BEL900G / Lote: 8000003600 / Vencimiento: 28/10/2027

ALULA GOLD COMFORT PREM BEL400G / Lote: 8000003223 / Vencimiento: 18/11/2026

ALULA GOLD COMFORT PREM BEL400G / Lote: 8000003290 / Vencimiento: 10/02/2027

ALULA GOLD COMFORT PREM BEL400G / Lote: 8000003597 / Vencimiento: 23/10/2027

ALULA GOLD CONFORT PREMIUM200G / Lote: 8000003224 / Vencimiento: 19/11/2026

ALULA GOLD CONFORT PREMIUM200G / Lote: 8000003291 / Vencimiento: 10/02/2027

ALULA GOLD CONFORT PREMIUM200G / Lote: 8000003359 / Vencimiento: 12/03/2027

ALULA GOLD CONFORT PREMIUM200G / Lote: 8000003595 / Vencimiento: 22/10/2027

ALULA GOLD CFT KID PREM BEL800G / Lote: 8000003668 / Vencimiento: 19/11/2027

Otro ejemplo de la fórmula que fue contaminada (Fuente: Invima). Invima

¿Qué hacer si compraste esta fórmula para bebés con riesgos para la salud?

Las autoridades recomiendan que los consumidores desechen el producto de inmediato y a los comercios alertar al Invima. Pueden comunicarse con la entidad a la línea telefónica en Bogotá (+57) (601) 2425000 ext. 4500 o al correo electrónico (alertas_alimentos@invima.gov.co).

Recomendaciones para los usuarios: