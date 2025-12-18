Ilustración de la bacteria Ewingella americana, aislada del intestino de ranas arbóreas japonesas, que logró eliminar completamente tumores con una sola dosis.

Científicos japoneses descubrieron que una bacteria intestinal común en ranas puede destruir tumores cancerígenos de forma completa. El hallazgo abre una puerta nueva en el tratamiento oncológico mediante microorganismos naturales.

El equipo del profesor Eijiro Miyako, del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Japón, aisló 45 cepas bacterianas de anfibios y reptiles. Entre ellas, Ewingella americana mostró una capacidad sin precedentes para atacar células tumorales. Los resultados fueron publicados en la revista científica Gut Microbes.

Una bacteria de rana elimina tumores con una sola dosis

Los investigadores administraron una única inyección intravenosa de Ewingella americana a ratones con cáncer colorrectal. Todos los animales tratados eliminaron completamente sus tumores. Además, cuando fueron expuestos nuevamente a células cancerígenas, ninguno desarrolló nuevos tumores.

La bacteria funciona mediante un doble mecanismo de acción. Primero, tiene afinidad natural por los entornos con bajo oxígeno dentro de los tumores sólidos. En 24 horas, su población aumentó 3000 veces dentro del tejido tumoral sin afectar órganos sanos. Luego, secreta toxinas que matan directamente las células cancerosas.

Ilustración 3D de Ewingella americana, bacteria de la familia Enterobacteriaceae aislada del intestino de la rana arbórea japonesa, que demostró capacidad para eliminar tumores cancerígenos en ratones con una única dosis intravenosa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo actúa esta bacteria contra el cáncer?

Al mismo tiempo que destruye células tumorales, Ewingella americana desencadena una respuesta inmunitaria natural del organismo. Los tumores se llenan de células inmunes, especialmente neutrófilos y linfocitos T y B, según el estudio mencionado. Este ataque combinado logra la muerte celular tumoral mediante acción bacteriana directa y activación del sistema inmunitario.

“Ewingella americana exhibió una actividad citotóxica notablemente potente con capacidad selectiva de focalización tumoral característica de bacterias anaerobias facultativas”, indicaron desde el equipo liderado por el profesor Eijiro Miyako del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Japón (JAIST). La bacteria demostró ser altamente específica para tumores. Solo se acumula en el ambiente tumoral debido a factores únicos: falta de oxígeno, vasos sanguíneos permeables, metabolismo alterado y defensas inmunes localmente suprimidas.

Este tratamiento superó a las terapias estándar actuales

Los estudios comparativos revelaron que Ewingella americana superó ampliamente tratamientos convencionales como inhibidores de puntos de control inmunitario y doxorubicina. La bacteria logró una tasa de respuesta completa del 100% en modelos murinos de cáncer colorrectal.

“El tratamiento con Ewingella americana superó significativamente las terapias estándar, incluidos el anticuerpo anti-PD-L1 y la doxorubicina, en estudios de regresión tumoral”, afirmaron los científicos en el artículo científico. Los análisis de seguridad mostraron que la bacteria tiene una vida media de 1,2 horas en sangre. No coloniza órganos normales como hígado, bazo, pulmón, riñón o corazón.

Los efectos inflamatorios fueron leves y transitorios, resolviéndose en 72 horas. Durante dos meses de observación, los ratones tratados no mostraron signos de toxicidad crónica ni daño orgánico. La bacteria también resultó sensible a antibióticos estándar, lo que proporciona opciones de intervención si surgieran problemas tras el tratamiento.