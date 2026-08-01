En esta noticia
Las manchas negras provocadas por el moho son uno de los problemas más frecuentes en baños, cocinas y habitaciones con poca ventilación. Además de afectar la apariencia de las paredes, pueden deteriorar la pintura y reaparecer si no se eliminan correctamente.
Entre los remedios caseros más utilizados destaca la mezcla de agua oxigenada con jabón de cocina. Gracias a sus propiedades desinfectantes y limpiadoras, esta combinación ayuda a desprender la suciedad, combatir el moho superficial y facilitar la limpieza de las zonas afectadas por la humedad.
Cómo preparar y aplicar la mezcla para limpiar paredes con moho
Para elaborar este limpiador casero basta con mezclar una parte de agua oxigenada al 3 % con unas gotas de jabón líquido para cocina en un recipiente con atomizador. Después, se agita suavemente hasta integrar ambos ingredientes.
Rocía la solución directamente sobre las manchas de moho y deja actuar entre 10 y 15 minutos. Luego, frota con un cepillo de cerdas suaves o una esponja, enjuaga con un paño húmedo y seca completamente la superficie.
Para evitar que el moho vuelva a aparecer, es importante mejorar la ventilación del espacio y reducir la acumulación de humedad.
¿Qué reacción química ocurre cuando el agua oxigenada entra en contacto con el moho?
El agua oxigenada, también conocida como peróxido de hidrógeno (H₂O₂), es un agente oxidante. Cuando entra en contacto con microorganismos como los hongos que forman el moho, se descompone y libera oxígeno activo. Ese proceso de oxidación ayuda a dañar las membranas celulares, proteínas y otros componentes esenciales del hongo, debilitándolo y favoreciendo su eliminación de la superficie.
El jabón de cocina complementa la acción del agua oxigenada al romper la grasa, el polvo y la suciedad que suelen proteger al moho y adherirlo a la pared.
Aunque esta mezcla resulta útil para limpiar manchas superficiales, si el moho cubre grandes extensiones, penetra profundamente en los materiales o reaparece de manera constante, es recomendable identificar y reparar la causa de la humedad, ya que la limpieza por sí sola no resolverá el problema de fondo.