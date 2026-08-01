Las manchas negras provocadas por el moho son uno de los problemas más frecuentes en baños, cocinas y habitaciones con poca ventilación. Además de afectar la apariencia de las paredes, pueden deteriorar la pintura y reaparecer si no se eliminan correctamente.

Entre los remedios caseros más utilizados destaca la mezcla de agua oxigenada con jabón de cocina. Gracias a sus propiedades desinfectantes y limpiadoras, esta combinación ayuda a desprender la suciedad, combatir el moho superficial y facilitar la limpieza de las zonas afectadas por la humedad.

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Cómo preparar y aplicar la mezcla para limpiar paredes con moho

Para elaborar este limpiador casero basta con mezclar una parte de agua oxigenada al 3 % con unas gotas de jabón líquido para cocina en un recipiente con atomizador. Después, se agita suavemente hasta integrar ambos ingredientes.

Rocía la solución directamente sobre las manchas de moho y deja actuar entre 10 y 15 minutos. Luego, frota con un cepillo de cerdas suaves o una esponja, enjuaga con un paño húmedo y seca completamente la superficie.

Adiós moho con este truco Gemini

Para evitar que el moho vuelva a aparecer, es importante mejorar la ventilación del espacio y reducir la acumulación de humedad.

El agua oxigenada, también conocida como peróxido de hidrógeno (H₂O₂), es un agente oxidante. Cuando entra en contacto con microorganismos como los hongos que forman el moho, se descompone y libera oxígeno activo. Ese proceso de oxidación ayuda a dañar las membranas celulares, proteínas y otros componentes esenciales del hongo, debilitándolo y favoreciendo su eliminación de la superficie.

La lavandina permite eliminar las manchas de humedad en las paredes.

El jabón de cocina complementa la acción del agua oxigenada al romper la grasa, el polvo y la suciedad que suelen proteger al moho y adherirlo a la pared.

Aunque esta mezcla resulta útil para limpiar manchas superficiales, si el moho cubre grandes extensiones, penetra profundamente en los materiales o reaparece de manera constante, es recomendable identificar y reparar la causa de la humedad, ya que la limpieza por sí sola no resolverá el problema de fondo.