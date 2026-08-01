Aunque parezca un consejo poco convencional, colocar una o dos bolas de papel aluminio dentro de la secadora de ropa se ha convertido en un truco doméstico ampliamente recomendado por quienes buscan disminuir la electricidad estática que se genera durante el secado.

La clave está en formar bolas compactas con el papel de aluminio y colocarlas junto con la ropa antes de iniciar el ciclo de secado. Este sencillo método puede ayudar a que las prendas salgan con menos estática, evitando que se peguen entre sí o atraigan pelusas con facilidad.

El nuevo descubrimiento desvela los secretos de la electricidad estática. Fuente:

¿Para qué sirven las bolas de papel aluminio dentro de la secadora?

Durante el funcionamiento de la secadora, el constante roce entre las prendas genera electricidad estática, especialmente en tejidos sintéticos o cuando el ambiente es muy seco. Esa carga eléctrica hace que la ropa se adhiera entre sí y produzca las conocidas pequeñas descargas al tocar algunas prendas.

Las bolas de papel aluminio actúan como un material conductor que ayuda a disipar parte de esa carga eléctrica durante el secado. Como resultado, la ropa suele salir con menos estática, lo que facilita doblarla, guardarla e incluso plancharla. Además, al reducir la adherencia entre las prendas, también puede disminuir la acumulación de pelusas sobre algunas telas.

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¿Cómo hacer este truco correctamente y cuánto duran las bolas?

Para poner en práctica este método basta con cortar un trozo de papel aluminio y amasarlo hasta formar una bola firme, de un tamaño similar al de una pelota de tenis.

Se recomienda colocar una o dos bolas dentro del tambor de la secadora junto con la ropa antes de iniciar el programa de secado.

Una de las ventajas de este truco es que las mismas bolas pueden reutilizarse en varios ciclos, siempre que conserven su forma y no presenten roturas importantes. Cuando comiencen a deformarse o perder consistencia, simplemente pueden reemplazarse por unas nuevas para mantener el mismo efecto durante el secado de la ropa.